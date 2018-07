Ausfahrt edler Autos führt ins romantische Lautertal

In Sachen Automobilgeschichte haben Interessierte am Samstag 28. Juli, die seltene Gelegenheit, 16 bis 18 edle und außergewöhnliche Raritäten und Unikate aus acht Jahrzehnten Automobilgeschichte hautnah in Augenschein zu nehmen, sei es in Westerheim oder Münsingen oder entlang der Straße.

Der von Astrid und Dietmar Helmers organisierte Corso „Oldtimer trifft Moderne“ startet um 14 Uhr in Westerheim und führt durch das im Jahr 2009 von der Unesco ausgezeichnete Biosphärengebiet Schwäbische Alb über Laichingen, Breithülen, Magolsheim, Böttingen, Apfelstetten durch das romantische Lautertal vorbei an Buttenhausen, Hundersingen, Gundelfingen, Indelhausen, Hayingen, Ehestetten, Wasserstetten, Dapfen, Landgestüt Marbach, Gomadingen zum historischen Stadtfest der Stadt Münsingen.

Dort wollen die seltenen Automobile pünktlich um 17 Uhr auf der Südseite des neu gestalteten Rathausplatzes eintreffen und parken. Um 17.30 Uhr wird dann das Stadtfest auf dem historischen Marktplatz durch Bürgermeister Mike Münzing feierlich eröffnet – zu Böllern, Rathausglöckle, Trachtenträgerinnen und musikalischer Umrahmung. Er wird dann die Teilnehmer der Edelkarossen des Corso „Oldtimer trifft Moderne“ begrüßen.

Raritäten sind zu sehen

Die mobilen „Schmuckstücke“ können dann vor dem Münsinger Rathaus von 17 bis 19.30 Uhr besichtigt werden. Raritäten wie beispielsweise das toprestaurierte und äußerst seltene Cabriolet Mercedes Benz 200 B (Baujahr 1934), das in der Schönheit außergewöhnliche Luxus-Cabriolet Lagonda Aston Martin Drophead Coupé (Baujahr 1949) sowie die als deutsches Wirtschaftswunderauto der 1950er-Jahre bekannte viertürige Limousine Mercedes-Benz 170 S Sedan (Baujahr 1950) sind zu bestaunen.

Neben diesen edlen Fahrzeugen werden weitere Schmuckstücke zu sehen sein, wie etwa der originalgetreu restaurierte reseda-grüne VW-Käfer „Ferdinand“ (Baujahr1956), das weißgraue zweitürige Mercedes Benz 220 SE Coupé (Baujahr 1959), das traumhafte cremefarbige Cabriolet Mercedes Benz 220 S Ponton (Baujahr 1960), die chromblitzende majestätische englische Limousine Rolls-Royce Silver Cloud II (Baujahr 1961), der knallrote englische Sportwagen Austin Healey 3000 MK III (Baujahr 1962) und die signalrote außergewöhnliche Pagode Mercedes-Benz 230 SL (Baujahr 1964).

Luxus-Limousinen im Angebot

Ferner können die Besucher das schneeweiße Cabriolet Bentley Corniche (Baujahr 1972) anschauen, ferner den rassigen knallroten englische Sportwagen Panther J 72 (Baujahr 1973), das rubinrote VW-Käfer 1303 Cabriolet (Baujahr 1975), den bildschönen marsrote top-restaurierten VW Golf GTI (Baujahr 1983) und das legendäre feuerrote luftgekühlte Cabriolet Porsche 964 (Baujahr 1986). Ferner fahren in Münsingen vor die edle extravagante anthrazitfarbige Luxus-Limousine Mercedes Benz 300 SE (Baujahr 1991), die englische Luxus-Limousine Bentley Continental Coupé aus der deutschen Botschaft Mali (Baujahr 1996) sowie als besonderer Leckerbissen das strahlend blaue Luxus Coupé Bentley Continental GT (Baujahr 2008), ein wahres Geschoss in edelster Ausführung.

Als Höhepunkt der Oldtimer-Show beim Münsinger Stadtfest ist mit dabei der historische „Durstlöschzug“ der Ulmer Brauerei Gold Ochsen, das umgebaute 8,5 Meter lange weiße Feuerwehrauto Magirus aus dem Jahr 1941 mit dem Ausschank „Flüssiges Gold aus Ulm“. Organisator Dietmar Helmers aus Westerheim wird die einzelnen Fahrzeuge präsentieren und die jeweiligen Besonderheiten vorstellen.