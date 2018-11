Aus geselliger Kartenrunde ist die IGF entstanden

Die Interessengemeinschaft Fasnet (IGF) steht am Wochenende in Westerheim im Mittelpunkt, und das aus zweierlei Gründen: Die IGF feiert am Samstagabend ihren 44. Geburtstag in der Albhalle und am Sonntag, 11. 11., läutet sie um 11.11 Uhr die neue Fasnetsaison mit einem musikalischen Auftritt der Schalmeien und einem Weißwurstfrühstück im Vereinsheim ein.

Zu dem Jubiläumsabend mit buntem Programm am Samstag, 10. November, um 19 Uhr in der Albhalle ist die gesamte Bevölkerung eingeladen. Auch eine Ausstellung zu „44 Jahre IGF“ wird es geben.

Runder Geburtstag steht an

44 Jahre jung oder alt wird die IGF in diesem Jahr und der für Narren runde Geburtstag soll bei Tanz und einem bunten und abwechslungsreichen Programm angemessen gefeiert werden. Unter dem Motto „4 mal 11: IGF Westerheim – zu jung, um alt zu sein“ steht die Geburtstagsparty bei freiem Eintritt. Da die Narren allgemein ihre Jubiläen in Elfer-Schritten feiern, soll der 44. Geburtstag groß begangen werden. Die Gäste dürfen sich auf Tanz und Tanzmusik mit der United Dance Band aus Oberelchingen freuen, ferner auf eine Cocktailbar, gutes Essen und natürlich ein buntes Showprogramm mit Einlagen und Überraschungen.

Zu dem unterhaltsamen Programm am Samstagabend in der Albhalle tragen etwa die Schalmeien, die IGF-Sänger und die Garde-Mädchen bei. Grußworte und Ehrungen dürfen bei der Jubiläumsveranstaltung nicht fehlen, vor allem die Gründungsmitglieder erhalten Urkunden und Geschenke, die vor 44 Jahren den mutigen Schritt einer Vereinsgründung wagten. Zu Gast bei der Geburtstagsparty ist der Vorsitzende der Narren der Alb-Donau-Region (ADR), eine Narrenvereinigung in der schwäbisch-alemannischen Fasnet. Glückwünsche überbringt Bürgermeister Hartmut Walz, der ein Grußworte sprechen wird.

Nicht mehr wegzudenken ist die Interessengemeinschaft Fasnet (IGF) aus Westerheim und der gesamten Region, die seit 44 Jahren und schon davor die Fasnet in Westerheim entscheidend prägte und bereicherte. Der IGF ist es hauptsächlich zu verdanken, dass Westerheim zu einer Fasnetshochburg im weiten Umkreis geworden ist. Die IGF ist auch ein Kulturträger, die alte Traditionen erhält und den Namen der Gemeinde Westerheim weit in die Region hinausträgt. Das Motto zum 33. Geburtstag vor elf Jahren lautete „33 Jahre ... ond emmer noid gnuag!“ und man kann heute getrost sagen, dass Westerheims Narren auch nach 44 Jahren noch lange nicht genug haben und keinesfalls müde geworden sind.

Die Anfänge der IGF

Wie ist nun die IGF vor 44 Jahren entstanden? Am 10. Dezember 1974 hat die Geburtsstunde der IGF Westerheim geschlagen. Die Idee zu einer Vereinsgründung war in einer geselligen Kartenrunde im Herbst 1974 entstanden. Mitglieder des „Rassa-Clubs“ sprachen sich dafür aus, die Fasnet in Westerheim zu fördern und auszubauen. Bei der Gründungsversammlung wurde Anton Walter zum Vorsitzenden gewählt, Manfred Rehm zu seinem Stellvertreter und zum Kassierer. Karl Klöble übernahm das Amt des Schriftführers. Mit Einnahmen aus Kartenspielen wurde die Kasse erstmals gefüllt.

Die Idee kam an, bereits in den ersten Wochen ihres Bestehens konnte die IGF einen regen Mitgliederzuspruch verzeichnen. Dies war auch gut so, denn bereits am 2. Februar 1975 sollte der erste Bürgerball im Gasthaus Rössle über die Bühne gehen. Mit dabei waren damals das „Wanga-Weible“, der Büttel und die fleißigen Putzfrauen mit ihrem frechen Mundwerk. Die neu gegründete Schrezengruppe konnte damals vorgestellt werden. Und mit von Anfang an dabei waren auch die IGF-Sänger, die bis heute das dörfliche und kommunalpolitische Geschehen gesanglich auf die Schippe nehmen.

Im zweiten Vereinsjahr gab es bereits eine große Überraschung: Die Tanzgarde entstand, beim zweiten Bürgerball hatte sie ihren ersten Auftritt. Nach zwei Jahren übernahm Helga Fischer die Leitung, seit drei Jahren trainiert ihre Tochter Elisa Fischer die Gardemädchen. Einige Fasnetsgruppen wurden in die IGF integriert, neue im Laufe der Zeit gegründet. Die 1965 von Anton Fischer sen, Michael Moser und Georg Wiedmann gegründeten Stelzen marschierten mit acht Mann bereits beim ersten Umzug für die IGF am Rosenmontag mit. Heute zählen die Stelzenmänner rund 20 Läufer, die landauf landab bei Umzügen mit dabei sind. Sie zieren das 1987 kreierte IGF-Wappen, sie haben für den Narrenruf „Stelza hoi“ gesorgt.

Hellstera-Male 2000 geboren

Die Schrezengruppe wuchs im Laufe der Zeit, 1987 erhielten sie neue grüne Overalls mit Glöckchen und 1990 neue, kleinere und tragbarere Masken. Zur Fasnet 2000 kam zur IGF eine neue Maskengruppe hinzu, die „Hellstera-Male“ mit anfangs 35 und heute mehr als 65 Hästrägern. Für flotte Fasnetsmusik sorgen seit Oktober 1992 die Schalmeien, eine Gruppe, die der damalige Vorsitzende Charly Klöble initiiert hatte. Damit für den Nachwuchs in der Tanzgarde gesorgt ist, entstand 1998 die Kindertanzgarde, einige Jahre später eine Jugendgarde. Das Oldie- und Junior-Männerballett ergänzen den Verein, der heute rund 340 Mitglieder zählt, von denen sich etwa 200 aktiv in das närrische Treiben einbringen. Hinzugekommen ist in den 1990er-Jahren die alle zwei Jahre stattfindende Messe für die Narren. Seit etlichen Jahren bringt sich die IGF mit Maskenschnitzen und Wanderungen in das Ferienprogramm der Gemeinde Westerheim ein.