Auf Maientour mit dem Albverein

Die Albvereinsgruppen Westerheim und Suppingen laden ein zur gemeinsamen Maientour am Mitttwoch, 11. Mai. Wie die Organisatoren ankündigen, wollen sie bei dieser Wanderung das frische Maiengrün genießen. Denn herrliche Ausblicke, schöne Wacholderheiden, Kunstobjekte und ein typischer Albtraufpfad werden diese Wanderung prägen. Die Tour startet bei Ochsenwang, streift das Randecker Maar, führt über die Heide Schafbuckel und durch den Frühlingswald. Länge der Wanderung: knapp acht Kilometer, dabei sind rund 100 Höhenmeter zu bewältigen. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Parkplatz der Albhalle in Westerheim. Wanderschuhe und wetterangepasste Kleidung sind selbstverständlich, außerdem ein Getränk im Rucksack. Eine Abschlusseinkehr ist geplant. Anmeldung bei Franz und Ute Rehm Telefon: 07333 / 47 67.