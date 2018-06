Auf jedes Tor kommt es an

Jedes Tor zählt. Jedes Tor kann den Relegationsplatz und damit den möglichen Aufstieg in die Bezirksliga bedeuten. Punktgleich und fast torgleich stehen der SV Westerheim und der TSV Blaubeuren in der Kreisliga A Alb da und beide Mannschaften schielen auf den begehrten zweiten Tabellenplatz, der die Relegationsspiele bedeutet. Deshalb schauen alle Fußballinteressierte der Region an diesem und am nächsten Wochenende auf den SVW und das Team vom Blautopf.

Der SV Westerheim als Tabellenzweiter mit 59 Punkten und einem Torverhältnis von 71:34 (plus 37) und der TSV Blaubeuren als Tabellendritter mit 59 Punkten und einem Torverhältnis von 70:35 (plus 35) liefern sich an den letzten beiden Spieltagen also Fernduelle. Der SVW trifft an den letzten beiden Spieltagen zuhause auf den SV Oberelchingen und auswärts auf den TSV Bernstadt. Konkurrent TSV Blaubeuren hat es zunächst mit dem TSV Westerstetten und dann abschließend mit dem TSV Berghülen zu tun. Für beide Teams sind dies machbare Aufgaben und beide Lager hoffen natürlich auf Schützenhilfe der jeweiligen Gegner.

Vorausgesetzt weder der SVW noch der TSV straucheln an den letzten entscheidenden Spieltagen und lassen keine Punkte liegen, so zählt jedes Tor. Auf jeden Fall muss die Abwehr sicher stehen und die Stürmer sollten jede sich bietende Gelegenheit nutzen, um das Torkonto zu erhöhen. Beide Mannschaften dürfen jetzt der einen oder anderen liegengelassenen Torchance nachtrauern. Jedes Team hat es noch selbst in der Hand, den zweiten Tabellenplatz in der Kreisliga A Alb zu ergattern.

Erfolgreiche Aufholjagd

Lange Zeit sah es in der Rückrunde nicht mehr danach aus, als ob der SV Westerheim nochmals den zweiten Rang einnehmen würde. Zu groß war der Abstand auf den Tabellenzweiten TSV Blaubeuren, doch der SVW pirschte sich als Verfolger so nach und nach heran und wurde für eine tolle Aufholjagd in den vergangenen Wochen belohnt. Am vergangenen Sonntag tauschten der SVW und der TSV die Tabellenplätze, dank des verdienten 1:3-Erfolgs des SVW über den SC Heroldstatt und aufgrund der gleichzeitigen 0:2-Niederlage der Blaubeurer zuhause gegen den schon seit Wochen feststehenden Meister und Aufsteiger, den Sportfreunden aus Dornstadt.

Die Partien SV Westerheim gegen den SV Oberelchingen und TSV Westerstetten gegen den TSV Blaubeuren sind also die interessantesten an diesem Sonntag in der Kreisliga A Alb. Eine Entscheidung in Sachen Abstieg könnte im Nachbarschaftsduell zwischen dem TSV Berghülen und dem TSV Seißen fallen, denn nur noch sehr hohe Siege können die Berghüler retten. Sie haben nur noch rein theoretische Chancen auf den Klassenerhalt, und die sind so unwahrscheinlich.

Um ans rettende Ufer zu gelangen, müssten die Berghüler Fußballgeschichte schreiben. Der Tabellenletzte müsste seine beiden letzten Spiele gewinnen und der Tabellenvorletzte TSV Albeck seine Restpartien verlieren, und selbst dann wäre noch längst keine Rettung in Sicht. Denn das Torverhältnis der Berghüler ist miserabel: bei 28:73 Toren ist der TSVB mit minus 45 in der Kreide, der TSVA bei 37:65 Toren lediglich mit 28. Da liegen Welten dazwischen, so dass man sagen kann: Der Gang der Berghüler Fußballer in die Kreisliga B Alb ist besiegelt.

Wie steht es um die weiteren Teams der Region? Die stehen allesamt irgendwo im gesicherten Mittelfeld oder Niemandsland. Der SC Heroldstatt als Tabellensiebter bekommt es am Sonntag mit dem Primus zu tun, mit den Sportfreunden aus Dornstadt, die 73 Punkte und ein stolzes Torverhältnis von 85 zu 17 aufweisen können. Die Gäste können locker und befreit aufspielen, dem SC Heroldstatt fehlt derzeit der Schwung und auch das Glück im Abschluss. Zu viele gute Torchancen wurden liegen gelassen. Tabellenführer Dornstadt dürfte der klare Favorit der Begegnung sein.

Bei einem Sieg über den TSV Altheim/Alb könnte die SGM Machtolsheim/Merklingen Boden gut machen, bei einer Niederlage allerdings ins hintere Mittelfeld abrutschen. Der FV Asch-Sonderbuch ist bei den Sportfreunden aus Rammingen zu Gast, der TSV Bermaringen empfängt den SV 1948 Hörvelsingen und müsste eigentlich die Partie für sich entscheiden. Zu einem Derby kommt es zwischen dem TSV Albeck und TSV Bernstadt.

Zurück zum SV Westerheim: Dort setzen die Fußballer, die Abteilungsleitung und die Vorstandschaft auf die treuen und zahlreichen Fans. Sie wünschen sich, dass möglichst viele Zuschauer am Sonntag den Weg zum Westerheimer Sportplatz finden, um als zwölfter Mann hinter ihrer Mannschaft zu stehen. Allen voran hofft Albert Goll, der langjährige Abteilungsleiter, auf einen starken Anhang, der das Team anfeuert. Dafür hat er keine Mühen gescheut, denn er hat Plakate drucken lassen, um auf das richtungsweisende Spiel aufmerksam zu machen. „Wir hätten es wieder mal verdient, in der Bezirksliga zu spielen. Deshalb ist die Relegation jetzt unser Ziel.“ Der Relegationsplatz sei so greifbar nah, da dürfe man sich jetzt die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen, betont das Urgestein des Westerheimer Fußballs. Jeder Spieler müsse wissen, um was es geht, sagt Goll und fordert vollen Einsatz aller Akteure.