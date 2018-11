Auf der Alb steht Lesen hoch im Kurs

In ihrer Kindheit ist ihr viel vorgelesen worden. Vor allem ihre Mutter war eine fleißige Vorlesern. So ist Luisa Göser aus Westerheim zum Buche gekommen. Heute liest sie sehr viel, mindestens ein bis zwei Bücher in der Woche und vor allem vor dem Einschlafen. Fleißig vorgelesen wird in Westerheim am Freitag am bundesweiten Vorlesetag. Und da hoffen die Mitwirkenden sehr, dass viele Kinder durch ihren Beitrag den Weg zum Buch und Lesen finden. Die Vorleser wollen ein Zeichen für Lesen und Bildung setzen.

Zum siebten Mal in Folge beteiligt sich die Gemeinde Westerheim am Freitag am bundesweiten Vorlesetag. Im Kindergarten Arche Noach, im Haus für Kinder und in der Schule am Sellenberg finden sich Bürger der Gemeinde ein und lesen aus einem ihrer Lieblingsbücher vor. Mit dabei sind Heidrun Kroen und Monika Schoßmaier von der Bücherei, die Lehrerinnen Jaqueline Raduha und Mia Müller von der Grundschule, Pfarrerin Annedore Hohensteiner, Julia Weissinger und Yvonne Knupfer, Gemeinderat Ingo Hiller und Bürgermeister Hartmut Walz.

Luisa Göser hat gerne gelauscht, als ihre Vorleser für sie da waren. Ihre Mutter Bianca Göser hat ihr vor allem Märchen vorgetragen. Bücher haben sie dann fasziniert. Sie sei auch immer gerne samstags zu den Vorlesestunden mit Heidrun Kroen in die Bücherei gegangen. Mit ein Grund, dass sie dann zu einer kleinen Leseratte geworden ist, bildete die Aktion „Heiß auf Lesen“ in der Gemeindebücherei Westerheim, bei der sie sich als Grundschülerin beteiligte. Damals hat sie sechs Bücher während der Sommerferien gelesen und zu diesen die verlangten Antworten geschrieben. „Das hat mir viel Spaß und Freude bereitet“, erinnert sich die Elfjährige, die heute die sechste Klasse am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Laichingen besucht. Gefreut hat sie sich dann über die Urkunde, die sie nach der Leseaktion „Heiß auf Leben“ erhielt.

Gerne Pferdebücher gelesen

Seit ihrer Grundschulzeit liest Luisa Göser gerne, allerlei Erzählungen und Kinderbücher. Die Krimis mit den drei Fragezeichen durften nicht fehlen und auch nicht Pferdegeschichten, die sie besonders mochte. Auch Geschichten mit Delfinen hatten es ihr angetan. Jetzt sind es natürlich Bücher für Jugendliche. Sie ist eine treue Besucherin der Westerheimer Gemeindebücherei, schmökert aber auch gerne durch die Bücher in der Laichinger Stadtbücherei. Gerne würde sie das ein oder andere Buch pro Woche mehr lesen, doch da fehlt Luisa Göser schlicht die Zeit. Denn viele Hausaufgaben hat sie zu machen, zudem ist sie – wie in Westerheim meist üblich – in dem ein oder anderen Verein aktiv.

Sie ist beim Rope-Skippingteam des SV Westerheim aktiv. Dann ist sie in den Reihen der Kunstturnerinnen des TSV Laichingen anzutreffen und mag besonders das Bodenturnen. Folglich ist Sport ihr Lieblingsfach. Obwohl ist gerne und viel liest, ist Deutsch nicht so ihr liebstes Fach, wegen der Grammatik. Vorlesen sei nicht so ihr Ding, sie liest viel lieber vor sich hin in ihren eigenen vier Wänden im Obergeschoss des Hauses – auf ihren Bett oder einer Couch, und das gemütlich liegend. „Lesen ja, Vorlesen weniger“, sagt sie. Beim Lesen sei sie kaum ansprechbar, weiß sie. Das bestätigt auch ihre Mutter, die erfreut meint: „Lieber vor dem Schlaf ein Buch in der Hand als vor dem Fernseher sitzen und irgendeine Sendung anschauen.“

Den Vorlesern in Westerheim kann Luisa Göser am Freitag nicht zu hören. Das war in früheren Jahren der Fall, das sei immer schön gewesen. „Früher freute ich mich immer auf den Vorlesetag. Da gab es spannende und gute Geschichten zu hören“, erinnert sie sich. Jetzt kommen Jüngere in den Genuss, wenn am Freitagvormittag gleich in drei gemeindlichen Einrichtungen in Westerheim vorgelesen wird.

Aktion läuft seit 15 Jahren

Unter dem Motto „Vorlesen braucht Vorbilder – Werden Sie Vorleser“ wurde landauf landab für den bundesweiten Vorlesetag geworben, mit Erfolg: Denn in Westerheim fanden sich neun Personen, die fürs Vorlesen Vorbilder sein wollen, wenn am 16. November ganz Deutschland das Vorlesen feiert. Zum 15. Mal rufen am Freitag die Stiftung Lesen, „Die Zeit“ und Deutsche Bahn-Stiftung alle Bürger zum bundesweiten Vorlesetag auf, um gemeinsam ein Zeichen für Bildung zu setzen.

„Vorlesen ist eine wichtige Grundlage für das Lesenlernen und den schulischen Erfolg“, erklärt Büchereileiterin Monika Schoßmaier. Deshalb beteilige sich die Bücherei auch sehr gerne schon zum siebten Mal an der Aktion. Schon jetzt haben sich mehr als 500 000 Zuhörer und Vorleser angemeldet – viele von ihnen an Orten, die das Jahresthema „Natur und Umwelt“ aufgreifen, ist seitens der Stiftung Lesen zu hören. Neben Lehr- und Kitafachkräften, Schülern, Bibliothekaren, Buchhändlern und ehrenamtlich Engagierten würden zudem zahlreiche Prominente und Personen des öffentlichen Lebens vorlesen. Und vielleicht ist auch mal Luisa Göser aus Westerheim unter den Vorlesen zu finden und liest eine Pferde-Geschichte oder einen Kinderkrimi vor.