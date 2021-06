Westerheimer Albbad könnte ein Dampfbad bekommen

Ob der Bodenseekreis dem Plan der Flughafen Friedrichshafen GmbH, ihr Grundstück zu verkaufen beziehungsweise den Bodensee Airport in eine Besitz- und eine Betriebsgesellschaft aufzuteilen, folgen wird, ist zwar noch nicht entschieden. In einer Sondersitzung des Kreistagsausschusses für Finanzen, Verwaltung und Kultur deutete sich am Dienstag aber eine breite Zustimmung für die Umstrukturierung an. Die Frage nach möglichen Käufern des Flughafens stand zumindest im öffentlichen Teil der Sitzung noch nicht auf der Tagesordnung, dennoch machten ...