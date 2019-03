Aschermittwoch: Umkehr mit Demut, Sanftmut und Geduld

Zu Umkehr mit Demut, Sanftmut und Geduld während der Fastenzeit mahnte Pfarrer Karl Enderle die Gottesdienstbesucher zu Aschermittwoch in der Westerheimer Christkönigskirche. Diese Werte seien zu einer Mangelware geworden, bedauerte Enderle in seiner Predigt. Eine Umkehr sei mit sich selbst, mit den Mitmenschen, aber auch mit der Natur nötig. Anhand eines Weidenzweigs verdeutlichte der Seelsorger, dass Pflanzen durch neue Austriebe neue Kraft erhalten. Auch der Mensch könnte neue Kraft und Energie tanken, was durch das Gebet und gute Taten möglich sei. Ein Umdenken der Erwachsenen hin zum Erhalt von Gottes Schöpfung bedeute die Zukunft für die Kinder. Dies sei ihm bei einer Andacht mit den Jungen und Mädchen vom Kindergarten Regenbogen in Laichingen einmal mehr deutlich geworden, erläuterte der Pfarrer. Die Fastenzeit sieht er als eine Chance der Erneuerung mit allen Sinnen, gerade nach der „erlebten und ausgelebten Fasnet“. Es gehe darum, sich auf einen neuen Lebensweg zu Gott hin zu bringen und auf Gottes Wort zu hören. Und dabei habe Gott viel Geduld mit den Menschen. Die Fastenzeit könne dazu beitragen, das Dunkel in der Welt zu überwinden und ins Licht zu gelangen. Bei der katholischen Kirche gehört zu Aschermittwoch die Erteilung des Aschenkreuzes auf die Stirn. Es soll zur Umkehr einladen. Erinnert werden die Gläubigen daran, dass das menschliche Leben vergänglich ist. Mit dem Aschermittwoch hat in den christlichen Kirchen der vierzigtägige Zeitraum des Fastens und Betens zur Vorbereitung auf das Hochfest Ostern mit der Auferstehung Jesu Christi begonnen.