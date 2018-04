Asbach macht Männer gefügig

Beim Cocktailabend der Gruppe Vox haben im Westerheimer Sängerheim Künstler und Talente ihr Können gezeigt. Und wie!

Kurz nach 20 Uhr hieß es am Samstag bereits zum fünften Mal: „Heut’ soll ein toller Abend für Talente sein – wer will, der kann.“ Gut gelaunt eröffnete die Gruppe Vox mit ihrer Chorleiterin Christiane Herr mit diesem Lied den Abend und erklärte die Kleinkunstbühne im Sängerheim zur „open stage“.

Die ersten Talente waren Laura Gaus und Lea Schwenk, die zeigten, wie leicht und lässig rope skipping aussehen kann. Das Publikum ging von der ersten Minute an mit und ließ die beiden Mädchen nicht ohne Zugabe von der Bühne.

Sein Kommen hatte auch Tobias Kneer mit den Florenteenies und zwei seiner Schlagzeug-Schülerinnen zugesagt. Klar ist, wenn Trommeln auf die Bühne kommen, ist jede Menge Rhythmus angesagt. Ganz ohne Scheu setzte sich die neunjährige Marla Kneer an ihr Instrument und spielte die Schlagzeug-Begleitung zu dem Kid Rock-Klassiker „All Summer long“, als würde sie nie etwas anders tun. Auch die Florenteenies haben auf jeden Fall allesamt Rhythmus im Blut. Sie versuchten sogar, dem Publikum das richtige Klatschen beizubringen, was aber gar nicht so einfach war. Ihr cooler Auftritt wurde mit viel Applaus belohnt.

Treue Cocktailabend-Besucher kannten die nächste Künstlerin bereits vom letzten Mal. Cindy Gnann ist wirklich eine sehr begabte Schlagzeugerin, sie zeigte hochkonzentriert, was sie draufhat und begeisterte die Gäste restlos.

Alte und beliebte Bekannte im Sängerheim sind Karl Wiedmann und Michaela Herr, die dieses Mal Unterstützung von der bezaubernden Yara Herr bekamen. So musste Karl Wiedmann im berühmten Katzenduett von Rossini gegen zwei „Katzen“ ansingen, die ihm kräftig Paroli boten.

Die lockere Atmosphäre beim Cocktailabend entsteht durch eine gute Mischung von Auftritten und Pausen, in denen die Besucher genügend Zeit finden, sich zu unterhalten, sich am reichhaltigen Fingerfood-Buffet zu bedienen, sowie natürlich die leckeren und beliebten Cocktails zu kosten.

Die Gruppe Vox kam nach solch’ einer Pause noch einmal auf die Bühne, um Werbung in eigener Sache zu machen und ein Problem der Sängerinnen offen anzusprechen – „wir brauchen Männer, wir brauchen Sänger!“ Auf die Melodie von „it’s raining men“ haben sie sich alles von der Seele gesungen. Das Publikum lachte und klatschte begeistert Beifall. Und siehe da, noch bevor die Frauen abgehen konnten, kamen acht IGF-Sänger dem Aufruf nach und strömten auf die Bühne. Sie sangen vom „wild thing“ und priesen ihre Fähigkeiten an. Zur Freude des Publikums traten die Sänger nach einer weiteren Pause noch einmal auf und stellten sich der Vox-Chorleiterin mit einem Casting vor, weil sie gehört hatten, dass es nur noch vier Plätze für Männer bei Vox gibt (was natürlich nicht korrekt ist). Mit einer Runde Asbach konnten die Männer dann glücklicherweise auch noch zu einer ungeprobten Zugabe überredet werden. Die Stimmung war spitze! Aber es blieb keine Zeit zum Verschnaufen.

Stehtische wurden kurzerhand zur Seite geschoben, und Elke Koch-Gutbrod brachte gemeinsam mit ihrer Jazztanzgruppe den kompletten Saal zum Kochen und animierte zum Mitmachen und Mittanzen. Kein Problem bei dem tollen Publikum.

Party bis nach Mitternacht

Für einen sehr gelungenen Abschluss des Programms sorgte die Band Charly Feelgood, die zwar nicht zum ersten Mal im Sängerheim spielte, aber zum ersten Mal unplugged. Die Jungs und ihre Sängerin Sabrina Heyer hatten einige tolle Songs im Gepäck und sorgten dafür, dass das Publikum lauthals mitsang und begeistert applaudierte. Viele Gästen blieben noch lange nach Ende der Auftritte und feierten mit der guten Musik, die DJ van de Lorett auflegte bis weit nach Mitternacht.