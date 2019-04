Armin Schurr bleibt Vorsitzender des SV Westerheim

Einen wichtigen Tagesordnungspunkt bei der Jahresversammlung des SVW haben die Wahlen gebildet, die der stellvertretende Vorsitzende Achim Wahl moderierte und leitete. Die Versammlung sprach sich einhellig für offene Wahlen aus. Der Vorsitzende Armin Schurr, Hauptkassierer Merten Schäfer und die dritte Vorsitzende Seffi Uhlmann stellen sich erneut zur Wahl und wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. „Die Vorstandschaft ist wieder gut aufgestellt und gut gewappnet für die kommenden Aufgaben“, unterstrich im Anschluss an die flott abgehandelten Wahlen Achim Wahl.

Neue Abteilungsleiter im Amt

Im Gegensatz zum Vorjahr haben drei Abteilungen ihre Abteilungsleiter neu besetzt: Als neuer Abteilungsleiter für die Tischtennisabteilung wurde Manfred Rehm einstimmig von der Versammlung bestätigt. Zuvor war Hans-Georg Riek Abteilungsleiter. Als neuer Abteilungsleiter für die Volleyballabteilung bestätigten die Mitglieder einstimmig Dominik Dolejsi als Nachfolger von Steven Simon. Auch die Fußball-AH hat einen neuen Abteilungsleiter: Steffen Authaler ist Nachfolger von Martin König. Der Vorsitzende Armin Schurr stellte noch die neuen Beisitzer im Ausschuss vor: Norbert Ebinger und Steven Simon. Norbert Ebinger war bereits in diesem Jahr als Platzwart und Greenkeeper und als Verantwortlicher für die Sanierung des Hauptspielfeldes eine große Hilfe für den Ausschuss.

Aktuell 1225 Mitglieder

In seinem Geschäftsbericht ging der Vereinsvorsitzende Armin Schurr zunächst auf die Mitgliederzahl ein, die stabil bei 1225 Mitgliedern liegt. Die meisten Mitglieder seien in den Abteilungen Turnen und Fußball zu finden. Seit seiner Gründung im Mai 1930 habe sich der SV Westerheim vom reinen Fußballverein zu einem modernen Mehrspartenverein entwickelt, erläuterte Schurr und betonte: „In sieben Abteilungen werden heute moderne Sportarten vom klassischen Mannschaftssport bis zu Prävention und Prophylaxe angeboten. Vom Leistungsorientierten bis zum Altersgerechten Sport deckt der SVW eine enorme Bandbreite ab. Die Übungsleiter sind geschult und ausgebildet.“ Damit die vielen und vielfältigen Angebote funktionieren, seien viele ehrenamtliche Helfer notwendig und auch im Einsatz. Schurr dankte den ehrenamtlichen Übungsleitern und Helfern, ohne die die hervorragende Arbeit im Verein undenkbar wäre.

Große Aufgabe: Sportplatzsanierung

Hauptaufgabe für den Verein sei im vergangenen Jahr die Sanierung des Hauptspielfeldes gewesen, führte Armin Schurr in seinem Geschäftsbericht weiter aus. Der vorbereitete Kühlraum konnte dank einer Spende der Fußball-AH mit einem Kühlaggregat ausgestattet werden. „Wir hoffen damit auch bei den immer heißeren Temperaturen stetig kühle Getränke liefern zu können“, so der Vorsitzende. Der Innenbereich des Sportheims habe sich sichtbar verändert, denn durch die Sanierung der Gaststätte in der Albhalle habe der SVW das Mobiliar kostenfrei übernehmen und die alten und kaputten Stühle und Tische ersetzen können. In diesem Zuge wurden neue Heizkörper angebracht und Putz- und Streicharbeiten ausgeführt. Dies sei nur durch die Unterstützung einiger Mitglieder möglich gewesen. Besonders lobenswert nannte der SVW-Vorsitzende die Helfer Marko Hascher, Rainer Streletz, Heinz Weber, Simon Füller, Lorenz Moser und Dominik Dolejsi.

Größte Aktion beim SV Westerheim im vergangenen Jahr: die Sanierung des Hauptspielfeldes der Fußballer. (Foto: Steidle)

In seinem Ausblick verwies Armin Schurr auf die 90-Jahrfeier des SVW im Jahr 2020 die groß in einem Festzelt auf dem Sportgelände von Freitag, 8, Mai, bis Montag, 11. Mai gefeiert wird. Der 11. Mai 1930 war der Gründungstag des SV Westerheim. Armin Schurr dankte im Namen der Vorstandschaft allen Helfern. Er dankte insbesondere Max Rieck für die Ausstellung der Urkunden, die Erstellung des Journals sowie die vielen Unterstützungen.

Detaillierter Kassenbericht

Dem Jahresbericht des Vorsitzenden folgte die Finanzübersicht vom Hauptkassierer Merten Schäfer. Aus finanzieller Sicht sei das Vereinsjahr 2018 einmal mehr ein ordentliches Geschäftsjahr gewesen. Wichtige Investitionen seien die Anschaffung des Kühlaggregats, die Sanierung des Gastraums sowie die Sanierung des Hauptspielfeldes gewesen. Dank vielen Eigenleistungen und Sponsoring hätten sich die Kosten für Sanierung des Gastraums sowie des Kühlaggregats in einem eher überschaubaren Rahmen gehalten, so Merten Schäfer. Die Einnahmen im Sportheim seien auf das Niveau von 2017 gestiegen. Ausschlaggebend dafür hielt der Hauptkassierer vor allem die Leistungen der Fußballer, die mehr Gäste ins Sportheim locken.

Blick auf die Veranstaltungen 2018

Das Ende Juni 2018 veranstaltete Sommerfest mit „Human Soccer“ und Cross-Triathlon sei eine tolle Veranstaltung gewesen. Das Schlachtfest Ende September mit Gottesdienst mit Skicrosser Daniel Bohnacker habe wieder an den finanziellen Erfolg des Vorjahres anknüpfen können. Der Sportlerball sei erneut eine schöne Veranstaltung gewesen, müsse sich aber noch etablieren, um die Kosten zu decken. Bei der Winterbreak-Party im Sportheim seien nachlassende Besucherzahlen zu verzeichnen gewesen. Das alljährliche Elfmeter-Schießen mit anschließendem Kuttelessen sowie die Black & Red Party seien lobenswerte Veranstaltungen der Fußballer, die den Abteilungs-Etat entlasten.

Sanierung billiger als geplant

„In der Summe erwirtschaften die Veranstaltungen in den vergangenen Jahren eher rückläufige Ergebnisse“, lautete das Fazit von Hauptkassierer Schäfer. Positiv dagegen seien die Einnahmen aus der Werbegesellschaft. Weitere Kunden konnten gewonnen werden. Merten Schäfer dankte dem Marketing Team um Nici Diener, Alex Uhlmann, Daniel Volles, Max Rieck und natürlich Andreas Walter. Nach wie vor erfahre der SVW eine besondere Unterstützung durch die Firma Kneer Fenster um Geschäftsführer Florian Kneer und Familie Walter-Schuh-Moden um Eberhard und Sven Walter. Auch im Jahr 2018 habe das Spendenaufkommen wieder ein wesentlicher Faktor des Finanzhaushalts gebildet. Die Einnahmen aus Mitgliederbeiträgen hätten sich durch die erhöhten Mitgliedsbeiträge deutlich gesteigert. Die Sanierung des Sportplatzes falle günstiger als geplant aus, da ein Drittel der Kosten aus dem Projekt „Dein Sportplatz“ und ferner über Zuschüssedes WLSB und der Gemeinde gedeckt werde.

Entlastung einstimmig erfolgt

Die Kassenprüfung hatten Anton Sailer und Andreas Walter vorgenommen, sie bestätigten eine einwandfreie Kassenführung sowie eine ordnungsgemäße und tadellose Buchführung. die Entlastung der Vorstandschaft beantragte nach einer Pause mit Vesper Bürgermeister Hartmut Walz. Er bedankte sich für das breite Jugendangebot des Vereins, in dem Jugendliche eine gute Heimat finden können. Der SVW sei mit 1225 Mitgliedern nach wie vor der größte Verein in Westerheim. Walz lobte die Sportplatzsanierung und gute Aufteilung der Finanzierung. Er bot Unterstützung für weitere Geräte zur Platzpflege an.

Angeregt wurde unter dem Punkt Verschiedenes, dass bei der 90-Jahr-Feier wieder Verbandsehrungen vorgenommen werden. Albert Goll wollte wissen, warum die Feier 2020 auf dem Sportplatz und nicht auf dem Festplatz auf dem Sellenberg veranstaltet werde. Der Vereinsvorsitzende Armin Schurr antwortete, dass der Sportplatz dem Verein die Möglichkeit biete, parallel Fußballspiele auszurichten ohne die Festveranstaltung aufzuteilen. Dies sei eine Lehre, die bei früheren Festen des SVW gezogen wurde.