Arbeiter klemmt Finger in Maschine

Ein Arbeiter hat am Donnerstag in einer Firma in Westerheim einen Finger in eine Maschine eingeklemmt. Er musste nach dem Arbeitsunfall in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 21-Jährige war in einem Gebäude in dem Industriegebiet in Richtung Laichingen beschäftigt. Beim Bedienen einer Maschine quetschte er sich einen Finger ein. Der Rettungsdienst brachte den Mann sofort in ein Krankenhaus. Hinweise auf Fremdverschulden liegen der Polizei nach den bisherigen Ermittlungen nicht vor.