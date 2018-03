Appell: „Das herrliche Gefüge Schöpfung bewahren“

„Wir sind eingebunden in das wunderbare Gefüge der Schöpfung Gottes und aufgerufen, dieses herrliche Gefüge zu erhalten.“ Dies unterstrich Pfarrerin Cornelia Holder in ihrer Predigt zum Weltgebetstag der Frauen in der Westerheimer Christkönigskirche. Dieser ist am Freitag in rund 150 Ländern durch verschiedene Zeitzonen hinweg rund um den Globus 24 Stunden lang gefeiert werden. Und weitere sagte die Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Donnstetten-Westerheim: „Gott hat uns den Auftrag gegeben, fürsorglich und verantwortungsvoll mit der Welt umzugehen, die Ressourcen zu schonen und die Welt für die Nachwelt zu erhalten.“

In zahlreichen Kirchen und Gemeindehäusern der Region hat am Freitagabend der alljährliche Weltgebetstag der Frauen stattgefunden, der seit mehr als 130 Jahren Frauen im In- und Ausland verbindet. So wie in Westerheim und Heroldstatt haben engagierte Frauen beider Konfessionen im ökumenischen Geist einen Gottesdienst und ein anschließendes gemütliches Beisammensein vorbereitet. In diesem Jahr stand das kleine Land Surinam im Mittelpunkt der Feier und Begegnung und die Frauen befassten sich mit der Lebenssituation der Frauen in dem kleinen südamerikanischen Land, vor allem mit ihren Sorgen und Nöten und der großen Gefahr der Zerstörung eines der letzten Paradiese der Erde.

Pfarrerin Cornelia Holder machte in ihrer Ansprache auch deutlich, warum das Land, das zu 90 Prozent aus Regenwald mit 1000 verschiedenen Baumarten und einer enorm hohen Biodiversität besteht, so gefährdet ist: „Die ständige Gier nach Mehr ist dabei, eines der letzten Paradiese zu zerstören.“ Denn Industriekonzerne würden nach wertvollen und begehrten Bodenschätzen streben, die in Surinam zu finden sind. Der Abbau würde das Ende des einzigartigen Regenwalds bedeuten.

Paradies für Nachwelt erhalten

„Die Frauen von Surinam rufen uns auf, ihr Paradies für die Nachwelt zu erhalten. Da dürfen wir sie nicht im Stich lassen“, erklärte Holder und verwies auf viele kleine Schritte, mit der die Schöpfung Gottes gerettet werden könne: etwa mit dem Verzicht auf Alufolien. Das „Beherrschen der Erde“ müsse durch ein „Bewahren und Schützen der Erde“ ersetzt werden, mahnte sie an. „Wir leben in einer einmaligen Welt, die wir retten müssen“, betonte sie und lud zum weiteren Gebet mit den „Schwestern von Surinam“ ein. Der massive Rohstoffabbau zerstöre die einzigartige Natur und lasse die Bevölkerung auf eine ökologische und menschliche Katastrophe zusteuern.

Der Weltgebetstag der Frauen wird an jedem ersten Freitag im März in rund 150 Ländern gefeiert und beschäftigt sich jedes Jahr mit der Lebenssituation von Frauen eines anderen Landes, in diesem Jahr mit der von Surinam. Der Weltgebetstag ist eine weltweite Basisbewegung von christlichen Frauen und die größte ökumenische Laienbewegung. Die Vorbereitung übernehmen in jedem Jahr Frauen aus einem anderen Land. In den Gottesdiensten gibt es dann Informationen zu dem Land, ihrer Bevölkerung, ihrer Kultur und Wirtschaft. Außerdem wird meist im Anschluss an den Gottesdienst zum gemeinsamen, einfachen Essen nach Rezepten der jeweiligen Küche geladen. Dies war am Freitagabend auch in Heroldstatt der Fall, wo die Frauen im evangelischen Gemeindehaus von Ennabeuren zusammenkamen und sich stärken konnten. Ein Austausch zum Gottesdienst fehlte dabei nicht.

Die Liturgie zum Weltgebetstag der Frauen stammte aus Surinam und trug den Titel „Gottes Schöpfung ist sehr gut.“ Die von Surinamerinnen verfassten Texte und Gebete kamen in den Gottesdiensten zum Einsatz, auch die zahlreichen Lieder, die sich in Anlehnung an das Thema vor allem mit Gottes Schöpfung befassten. So sangen die Frauen etwa die Lieder „Gott gab uns Atem“, „Seht alles, was Gott gemacht hat, ist wunderbar“, „Gott gibt uns Leben“, „Für die Früchte deiner Schöpfung“, „Gott, du Schöpferin unserer Welt“ oder „Gut genug.“ Meditationen und Fürbitten sowie ein Schuldbekenntnis gehörten zu der Feierstunde.

„Chörle“ singt in Westerheim

In Westerheim in der Christkönigskirche sang das „Chörle“ der evangelischen Kirchengemeinde Donnstetten-Westerheim mit den Gottesdienstbesucherinnen und mit mit Hartmut Rommel am Keyboard. Erna Kneer-Striebel, Petra Stehle und Juliane von Nathusius warteten mit einem Anspiel zu dem kleinen südamerikanischen Land auf, Christa Kneer zeigte Fotos von Land und Leute. Den Weltgebetstag der Frauen in Westerheim hatten vor allem vorbereitet Walburga Rehm, Christa Kneer, Brigitte Walter, Anne Wiedmann, Anne Schwenk, Erika Schmutz, Uschi Dietterle sowie Pfarrerin Cornelia Holder.

In Ennabeuren in der Cosmas- und Damiankirche setzten Doris Mühle (Trommel), Ronja Bayer (Querflöte) und Hildegard Klos (Keyboard) den musikalischen Akzent. Mehrere Frauen stellten in Ennabeuren das Land Surninam vor und sprachen Gebete, so Manuela Hettrich-Wiedemann, Margit Bohnacker, Dorotehea Kley-Bosler, Sarah Scheible und Sabine Schörle. Dem Heroldstatter Organisationsteam gehörten an Manuela Hettrich-Wiedemann, Erika Henkel, Doris Mühle, Hilde Oßwald und Margit Bohnacker.

Das deutsche Titelbild zum Weltgebetstag 2018 stammt von der surinamischen Künstlerin Sri Irodikromo, das den Titel „In Dankbarkeit der Mutter Erde“ trägt. Das Bild zeigt surinamische Frauen aus unterschiedlichen Kulturen, mit einer kreolischen Frau an der Spitze, vor dem Hintergrund des üppigen Regenwaldes. Die Frauen strahlen Stärke und Gelassenheit aus. Sie feiern den reichen Segen, den die Erde den Menschen schenkt.