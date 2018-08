Angehörige von Pflegebedürftigen sollen entlastet werden

„Wir wollen Familien und Angehörigen eine Entlastung schaffen, und das besonders während der Sommerferien.“ Dies sagt Nina Michel, die Leiterin der Tagespflege beim Servicehaus Sonnenhalde in Westerheim. Die ihnen über einzelne oder mehrere Tage anvertrauten Menschen würden eine gezielte Betreuung erhalten, die ganz auf den Kunden zugeschnitten sei. „Wir orientieren uns immer auf die Biographie des jeweiligen Menschen, der zu uns kommt“, sagt Michel, der das Wohlergehen der Heimbewohner ein großes Anliegen ist.

Dem Alltagsstress entfliehen

Doch im Umkehrschluss sei auch wichtig, dass die Familienangehörigen von ihren Pflegebedürftigen ein paar Tage loslassen und sich vom Alltagsstress und den Alltagssorgen befreien können. Denn auch sie brauchen Abstand, Erholung und eine Auszeit, sagt sie. Gerade in den Sommerferien sei das wichtig. Bei einem Urlaub könnten die Angehörigen abschalten und neue Kraft tanken für die anstrengende und meist aufopfernde Arbeit, die wieder auf sie zukommt, erklärt Nina Michel: „Viele Angehörige sind oft überfordert und wissen nicht mehr, wie sie den Alltag bewältigen können. Da können wir eine Verschnaufpause verschaffen.“

Viele Menschen würden gar nicht wissen, wo sie ihre kranken und pflegebedürftigen Familienmitglieder hinbringen können. Da sei die Tagespflege von Pflegeheimen der richtige Platz, sagt die in Heroldstatt wohnende Nina Michel. Das Servicehaus Sonnenhalde in Westerheim könne bis zu 30 Personen in der Tagespflege aufnehmen und Menschen bis von Stuttgart würden ihnen auf dem Alb für einen gewissen Zeitraum anvertraut. Steigend sei in den vergangenen Jahren die Zahl der an Demenz erkrankten Menschen.

Pflege in den eigenen vier Wänden

In Deutschland würden rund zwei Millionen Pflegebedürftige leben, wobei eine Demenz die häufigste Ursache für Pflegebedürftigkeit im Alter sei, weiß Nina Michel. Man gehe von etwa 1,2 Millionen Demenzerkrankten aus, wobei zwei Drittel eine festgestellte Hilfe im Alltag benötigen. Von den demenziell erkrankten Menschen würden etwa 75 Prozent in Privathaushalten leben und die Mehrheit von ihnen, etwa 90 Prozent, würden dort von Verwandten oder Angehörige betreut und gepflegt.

Gerade für Demenzkranke sei ein Aufenthalt in einem Pflegeheim – auch in der Tagespflege – wohltuend und bereichernd, meint Nina Michel. Hier gebe es spezielle Betreuungsangebote, klare Tagesstrukturen, Spiele und Aktionen, die gerade die Sinne anregen: den Geruchssinn genauso wie den Tastsinn oder das Gehör. Lieblingslieder werden gesungen, beliebte Schlager erklingen. „Unser Team bietet eine sehr individuelle Betreuung“, betont sie. Neue Freundschaften und neue Kontakte entstehen. Wichtig sei dabei zu wissen, dass die Leistungen bei der Tagespflege von der Pflegekasse bezuschusst und zum Teil auch ganz übernommen werden.

Allerlei Aktionen im Tagesablauf

„Unsere Kunden sollen sich wohlfühlen, schöne Stunden in der Gemeinschaft erleben und mit vielen positiven Eindrücken wieder heimkehren“, betont Pflegedienstleiterin Nina Michel. Sie und ihr Team würden alles tun, damit die Gäste auf Zeit interessante und abwechslungsreiche Stunden miteinander verbringen. Gymnastische Übungen, Bastelarbeiten, Spaziergänge und Ausflüge, aber auch Zeitreisen in die Vergangenheit gehören zum Angebot. Und dabei könnten die Heimbewohner bisweilen auch Kindern zuschauen, die etwa zu Bastel- und Malstunden ins Servicehaus kommen.

Eine große Terrasse und ein großer Garten mit Blick in Richtung Westen ins Grüne würde zudem die Möglichkeit bieten, frisch Luft zu schnappen und die Sonne zu genießen. „Wir bilden eine schöne Gemeinschaft, eine Art Familie“, betont Nina Michel, die seit November 2010 im Servicehaus arbeitet und vor drei Jahren die Pflegedienstleitung in der Tagespflege übernommen hat. „Jeder Tag hier ist für mich eine Bereicherung. Die Begegnungen mit den Besuchern geben und bedeuten mir sehr viel“, sagt sie.