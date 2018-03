Andacht für Taufeltern

Zehn Familien sind am Sonntag zu einer feierlichen Andacht in die Christkönigskirche von Westerheim gekommen, um an die Taufe zurückzudenken und um ihre Kinder segnen zu lassen. Eingeladen waren Eltern und ihre Angehörige, deren Kinder im vergangenen Jahr das Sakrament der Taufe erhielten. Das Team vom Taufelterntreff der katholischen Kirchengemeinden Westerheim und Ennabeuren hatte den Gottesdienst vorbereitet.

Unter dem Thema „Ich will dich segnen und du sollst Segen sein“, stand die Feierstunde, bei der Uli Baumeister auf dem Keyboard den musikalischen Akzent setzte. Das Taufelterntreffen mit Andacht und anschließendem gemütlichen Beisammensein in der Marienburg mit Gedankenaustausch besteht bereits seit vielen Jahren und ist ein Angebot an die Taufeltern, sich zu begegnen, kennenzulernen und sich auszutauschen. Das Taufelternteam aus Westerheim und Heroldstatt bilden Verena Hiller, Anja Weber, Yvonne Knupfer, Michaela Sabala, Aloisia Tritschler, Carolin Lamour, Cita Steidle und Manuela Hettrich-Wiedemann. Die hatten das Treffen vorbereitet und begleitet.

Mit dem Lied „Er hält die ganze Welt in seinen Händen“ begann die Andacht, ehe Carolin Lamour die Gäste begrüßte und Anja Weber ein Gebet sprach und sagte: „Den Segen Gottes wünsche ich dir, der dich in der Taufe annimmt als sein Kind.“ Und weitere betete sie „Den Segen wünsche ich dir, der dir zusagt, immer bei dir zu sein.“ Gott sei immer gegenwärtig und immer bereit, seine segnende und schützende Hand über die Täuflinge und alle Menschen zu legen, unterstrich Pfarrer Karl Enderle in seine Ansprache. Später segnete er dann alle Gottesdienstbesucher und insbesondere die Kinder.

Zu besinnlichen Worten trugen Mitglieder des Taufteams Gegenstände zum Altar, die symbolisch an den Segen erinnern sollen: ein Taufkleid, das an die Taufe erinnern soll; einen Koffer, der für den Aufbruch steht; ein Kreuz, von dem überall Segen ausgeht, bei Gottesdiensten und überall im Alltag; ein Schirm, der Schutz über jedes Haupt bringt. „Segen begegnet uns immer wieder und überall“, erklärten die Taufeltern in dem Gebet und wiesen darauf hin, dass Segen ein wertvolles Geschenk darstelle.

Mit einem weiteren Segensgebet, einigen Liedern sowie dem Schlusslied „Der Vater im Himmel segne dich“ endete die Feier, ehe bei Kaffee und Kuchen das gemütliche Beisammensein in der Marienburg folgte. Und hier lagen viele Spiele für die Kleinkinder wie für ihre Geschwister aus.