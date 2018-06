An Weihnachtsmarkt denken

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Dies gilt auch für den Westerheimer Weihnachtsmarkt, der in diesem Jahr ein besonderer sein wird. Denn er findet zum 20. Mal statt und soll deshalb besonders schön werden, wie Bürgermeister Hartmut Walz in der Sitzung des Westerheimer Gemeinderats vor einer Woche meinte. Und zudem sagte er: „Komisch, wenn man im Frühjahr schon an Weihnachten denken soll.“

Am Samstag und Sonntag, 5. und 6. Dezember, wird der 20. Westerheimer Weihnachtsmarkt rund um das Rathaus und vor der St. Stephanuskirche stattfinden. Für die Jubiläumsveranstaltung sei eine Anregung seitens der Gastronomen eingegangen, informierte Walz. Die hätten den Weihnachtsmarkt gern ausgedehnt. Ihrem Wunsch nach soll das adventliche Treiben bereits am Freitagabend beginnen und sich über drei Tage erstrecken. Ob dem Rechnung getragen wird, ist noch offen. Für die anderen Marktbeschicker seien zwei Tage schon ein enormer Kraftakt, war im Rat zu hören.

Standplatz-Interessenten für den 20. Westerheimer Weihnachtsmarkt sollten sich bis zum 11. Mai im Westerheimer Rathaus melden: per Telefon unter 07333 / 966624 oder 966625, per Fax unter 966620 oder per E-Mail unter baumann@westerheim.de.