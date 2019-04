Am Anfang war das Feuer

Die Archäologin Karin Weimer und Archäotechniker Frank Trommer aus Blaubeuren haben beim ersten Vortrag zum aktuellen Jahresthema „Vom Feuer bewegt“ der katholischen Kirchengemeinde Westerheim ihre rund 25 Zuhörer mitgenommen in die lange Geschichte des Feuers und seiner Verwendung.

Nach den Elementen Wasser, Erde und Luft hat sich die katholische Kirchengemeinde Westerheim in diesem Jahr des Elements Feuer angenommen und wird dies in einer Vortragsreihe näher beleuchten. Den Anfang haben die Archäologen Karin Weimer und Frank Trommer gemacht, die mit ihre Besuchern tief in die Geschichte der Nutzung dieses Elements eingestiegen sind.

„Menschen sind den Elementen ausgeliefert, brauchen sie aber lebensnotwendig in einer vernünftigen Dosis“, beschrieb Pfarrer Karl Enderle die Besonderheit, die allen Elementen zu Eigen ist. Als „Fluch und Segen zugleich“ beschrieb Referentin Karin Weimer das Feuer. Einerseits könne es zerstörerisch und tödlich wirken. Andererseits wärme es, mache es möglich, Lebensmittel zu kochen, härte Speere, biete Schutz vor wilden Tieren und stehe im Mittelpunkt von Gottesdienst und Festen.

Energie fürs Gehirnwachstum

Was chemisch gesehen ein simpler Oxydationsvorgang sei, habe in Wirklichkeit eine zentrale Bedeutung für die Entwicklung der Menschheit. „Der Homo Erectus ist dafür zuständig, dass wir Feuer haben“, erläuterte Weimer. „Er hat von vier Millionen bis rund 300 000 Jahre vor heute gelebt, war Jäger und Sammler und konnte höchstwahrscheinlich Feuer machen.“ Die mit einer Million Jahre älteste Feuerstelle konnte in der Wonderwerkhöhle Südafrika nachgewiesen werden.

Dadurch, dass das Fleisch durch Erhitzen für den Menschen essbar wurde, habe dieser wesentlich mehr Energie in das Gehirnwachstum stecken können. „Von Gorillas weiß man, dass die den ganzen Tag damit beschäftigt sind, Pflanzen zu essen um sich am Leben zu erhalten und keine freie Zeit für einen Energieüberschuss hatten“, erklärte Karin Weimer. Durch die Fleischnahrung wuchs das Gehirn stärker, die Köpfe der Menschen wurden größer. Dadurch wiederum mussten die Kinder früher und unreifer zur Welt kommen. Die Mütter saßen dann mit ihren Säuglingen ums Lagerfeuer und der Mensch entwickelte sich immer mehr zu einem sozialen Wesen, fasste sie knapp die lange Entwicklungsgeschichte des Menschen zusammen.

Den zweiten Teil des Abends gestaltete der Archäotechniker Frank Trommer. Er hatten alle erdenklichen „Feuerzeuge“ der Menschheit mitgebracht und erklärte diese seinem Publikum. Vom Piezofeuerzeug, welches vor rund 50 Jahren erfunden wurde, arbeitete sich Trommer in der Geschichte zurück über Taschenfeuerzeuge, Streichhölzer, Feuerschläger aus Stahl, Brenngläser, pneumatische Feuerzeuge bis zum Steinzeitfeuerzeug, bestehend aus Pyrit, Flint und Zunderschwamm. Auch zeigte er den interessierten Gästen, wie man den jeweiligen Feuerzeugen eine Flamme oder einen Funken entlockt. Wer wollte, durfte auch selber sein Glück probieren.