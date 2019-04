Altar auf Rollen soll Menschen Hoffnung und Zuversicht bringen

„Die hinter dem Kreuz aufgehende Sonne und das helle Licht soll den Menschen Hoffnung und Zuversicht bringen“, sagt Pfarrerin Cornelia Holder und verweist auf das Altarbild des neuen Jakobusaltars der evangelischen Kirchengemeinde Donnstetten-Westerheim. Diese hat sich für die Gottesdienste und Andachten im Servicehaus Sonnenhalde in Westerheim einen neuen Altar angeschafft, um etwa bei den kirchlichen Feiern den profanen Mehrzweckraum in einen sakralen Raum umzugestalten.

Würdiger Rahmen für die Gottesdienste

„Mit dem Altar erhalten wir einen würdigen Rahmen für unsere Gottesdienste“, erklärt Pfarrerin Cornelia Holder, die seitens der evangelischen Kirchengemeinde Donnstetten-Westerheim die pflegebedürftigen Menschen im Servicehaus Sonnenhalde seelsorgerisch betreut und ihnen Beistand gibt.

„Es ist ein sehr schönes Altarbild mit leuchtenden Farben und viel Symbolik“, erklärt Cornelia Holder, die sich über die Anschaffung freut. Der Jakobusaltar ist ein mobiler Altar auf Rädern, der bequem von Raum zu Raum geschoben werden kann und der auch mit wenigen Handgriffen auf- und abzubauen ist.

Mehr entdecken: Feierliche Prozessionen zu Palmsonntag

Der Altar wurde von dem Tübinger Künstler Martin Burchard gemeinsam mit dem Diakonischen Werk Württemberg entwickelt und in der Schreinerei Dittus in Ammerbuch-Pfäffingen bei Tübingen hergestellt, in der Künstler Burchhard einst als Schreiner arbeitete. Der Jakobusaltar wurde in den Jahren 2008 bis 2009 im Auftrag des Diakonischen Werks Württemberg vom Tübinger Künstler Martin Burchard mit mehreren Altarbildern entwickelt.

Vorgestellt und „in den Dienst genommen“

In der vergangenen Woche ist der Jakobusaltar ins Servicehaus Sonnenhalde nach Westerheim geliefert worden, wo er am Sonntag, 28. April, um 10 Uhr bei einem Festgottesdienst vorgestellt und in Dienst genommen wird. Pfarrerin Cornelia Holder wird in ihrer Predigt vor allem das Altarbild beleuchten. Das „Chörle“ der evangelischen Kirchengemeinde Donnstetten-Westerheim setzt unter Leitung von Hans Rommel den musikalischen Akzent. Im Anschluss sind die Gottesdienstbesucher und sonstigen Gäste zu einem kleinen Stehempfang eingeladen, der der Begegnung dienen soll. Dank vieler Spenden und einer größeren Spende anlässlich einer Goldenen Hochzeit konnte die Kirchengemeinde sich den Jakobusaltar anschaffen, viel früher als ursprünglich geplant. 3500 Euro kostete der Altar. „Wir hatten schnell und unverhofft das Geld zusammen“, verrät Cornelia Holder.

Helles und freundliches Altarbild

„Wir hatten die Wahl zwischen verschiedenen Größen und drei Altarbildern und haben uns für das Bild mit dem Ostermotiv entschieden“, erläutert Holder, die sich zusammen mit ihrer Kollegin Annedore Hohensteiner klar für das „helle, freundliche, ansprechende und farbenprächtige Altarbild“ ausgesprochen hat. „Hinter einem Kreuz ist die aufgehende Sonne mit hoffnungsvoller Ausstrahlung zu sehen, die Trost, Hoffnung und Zuversicht schenkt“, erläutert Pfarrerin. Das in Gelb und Rot gestaltete Bild drücke auch Freude aus und soll die Menschen im Pflegeheim positiv und hoffnungsvoll stimmen. Selbst das Kreuz sei hell gehalten, da es vom Glanz der Sonne angestrahlt werde. „Es ist ein gelungenes Osterbild, das Christus als Sieger über den Tod darstellt“, betont sie. Es unterstreiche den Glauben der Christen an die Auferstehung und an ein Leben nach dem Tode. Der Glanz des auferstandenen Jesus Christus bringe Licht und Wärme in eine dunkle Welt und verdränge auch die noch sichtbaren dunklen Schatten am unteren Rand des Bildes.

Der Jakobusaltar erinnere an den pilgernden Apostel Jakobus den Älteren, um den besonders in Spanien zahlreiche Legenden ranken. So soll er der Apostel gewesen sein, der nach der Himmelfahrt Jesu auf der Iberischen Halbinsel predigte und in der Kathedrale von Santiago de Compostela im Nordwesten Spaniens begraben sein sol. Hier ist heute ein bedeutender Wallfahrtsort.

Vergleich mit Jakobusweg

„So wie viele Menschen auf dem Jakobusweg zu der Kirche und zu Gott pilgern, so ist nun der mobile Altar unterwegs zu den kranken und pflegebedürftigen Menschen, die selbst nicht mehr gehen können“, erläutert die Pfarrerin. Noch einen zweiten Aspekt erwähnt sie: „Der Name Jakobus ist durch den Jakobsweg untrennbar mit Wanderschaft verbunden. Der Jakobusaltar wandert sozusagen auf Rollen durch das Haus.“

Vor dem Altarbild steht ein schlichtes Holzkreuz und im Unterbau des Altars ist ein kleines abschließbares Schränkchen zu finden, in dem sakrale Gegenstände, Abendmahlsgeräte sowie Kerzen oder Bücher aufbewahrt werden können. Der mobile Altar könne auch an das Sterbebett mancher Pflegebedürftiger gebracht werden, um dann Trost zu spenden, ergänzt Pfarrerin Cornelia Holder, die zumindest 14-tägig die Menschen im Servicehaus Sonnenhalde besucht und immer wieder dort Gottesdienst und Andachten feiert, so wie jüngst an Gründonnerstag einen Abendmahlsgottesdienst. „Die Betreuung der älteren und pflegebedürftigen Menschen ist mir sehr wichtig, und da bringe ich auch viel Zeit mit“, sagt sie. Ihr Dienst werde sehr gewürdigt.