Als die Schüler zum Unterrichtsbeginn nicht mehr „Guten Morgen“ sagen durften

Margaretha Schweizer aus Westerheim hat ihre Erfahrungen und Erlebnisse als junges Mädchen während des Zweiten Weltkrieges niedergeschrieben. Während des sechs Jahre dauernden Krieges von 1939 bis 1945 war sie an der Schule in Westerheim, wo das Thema Nationalsozialismus und Krieg immer eine Rolle spielte.

Margaretha Schweizer, geborene Hagenmaier, wurde am 7. September 1931 in Westerheim geboren. Sie war gerade acht Jahre alt, als der schreckliche Krieg ausbrach. Daran kann sie sich noch sehr gut erinnern. Die bald 89-Jährige verbrachte ihr ganzes Leben in Westerheim. Sie ist Mutter von fünf Kindern und hat acht Enkelkinder und eine Urenkelin. SZ-Redakteur Hansjörg Steidle unterhielt sich mit Margaretha Schweizer. Ihre Erinnerungen an die schreckliche Zeit veröffentlicht die „Schwäbische Zeitung“:

„Der große Zweite Weltkrieg brach eine Woche vor meinem achten Geburtstag aus. Wir hatten damals schon einen Volksempfänger. Mein Vater hatte die Nachrichten gehört und sagte zu mir: ,Es ist Krieg mit Polen ausgebrochen’. Ich verstand nur, dass etwas Schlimmes passiert sein musste, da streiten zwei Länder miteinander. Am gleichen Tag traf ich noch meine Schulkameradin Liesel. Die fragte ich dann, ob sie wisse, dass Krieg ist. Sie antwortete: ,Ich weiß es, mein Vater musste schon gehen, da haben sie unsere zwei Pferde aus dem Stall geholt’. Mein Onkel Pius musste sie nach Münsingen bringen.

„Plötzlich waren wir Großdeutschland“

Für uns Schulkinder änderte sich damals nichts. Außer, dass wir jetzt nicht mehr nur Deutschland hießen. Jetzt waren wir Großdeutschland, eingegliedert waren Österreich, Böhmen und Mähren. Der Krieg gegen Polen wurde gewonnen. Von den Gräueltaten gegen die Juden haben wir nichts mitbekommen.

Dann begann der Krieg gegen Frankreich. Von Frankreich wussten wir, dass es ein Feind von Deutschland war und die ,Älteren’ das Lied ,Fern bei Sedan auf der Höhe’ sangen. Für mich wurde Frankreich dann interessant, weil mein Onkel, Pius Wagner, bei dem Vormarsch, der Eroberung und der Besetzung von Frankreich dabei war. Er war an der Atlantikküste in Saint-Nazaire stationiert. Von dort hat er viele Briefe geschrieben und Fotos geschickt.

Später war auch der Krieg gegen Russland im Gange. Der Deutsch-Sowjetische Krieg war ein Teil des Zweiten Weltkrieges und startete als Unternehmen Barbarossa am 22. Juni 1941. Wir waren jetzt schon in der vierten Klasse und hatten einen anderen Lehrer bekommen. Er hatte auch ein ,anderes Denken’. Wir mussten jetzt den Verlauf des Krieges verfolgen. Eine große Karte wurde aufgehängt und der Frontverlauf nachgeschaut.

„Unser Lehrer spielte nicht mehr die Kirchenorgel“

Es war jetzt auch Zeit der Schulwechsel. In Laichingen gab es die Realschule, diese war aber nur mit dem Fahrrad oder zu Fuß erreichbar. Unser Lehrer Seifriz sagte zu einigen Schülern, auch zu mir, wir könnten in die Realschule, wir sollen es unseren Eltern sagen. Ich berichtete dies meinem Vater. Der entgegnete aber, er habe kein Geld und außerdem wisse man nicht, was die heutige Zeit und der Krieg bringe. Lehrer Seifriz, der bisher in der St. Stephanuskirche die Orgel gespielt hat, spielte nicht mehr auf der Kirchenorgel.

Jetzt musste eine Schwester von der Marienburg orgeln, wer weiß was da noch kommt. Die Schwester war, so glaube ich, Schwester Exuperia. Von uns Schülern besuchte nur der Sohn von Lehrer Seifriz die Realschule in Laichingen.

Nationalsozialistisches Denken kam auf

Der Krieg ging weiter, die Schule ging weiter. So langsam wurden wir auch zu nationalsozialistischem Denken erzogen. Statt ,Guten Morgen’ mussten wir jetzt mit ,Heil Hitler’ den Unterricht beginnen. Es gab jetzt das Jungvolk bei den Buben und die Jungmädel bei den Mädchen, zwei neue Gruppierungen. Es gab Nachmittage im Sinne des Führers mit Spiel und Sport. Wir mussten jetzt ganz andere Lieder singen und taten dies voller Begeisterung.

Schon als Kind spürte ich, dass da etwas mit den Liedern nicht richtig und gut ist: Wie wurden wir als Kinder und Jugendliche doch verblödet und wie man mit solchen Texten Hass säen kann! Wir sagen die Lieder oft auf dem Weg zum Sport. Wir sangen von hellen Fanfaren, von der der Jugend, die keine Gefahren kennt, von einer flatternden Flagge und einer neuen großen Zeit. ,Unsre Fahne flattert uns voran. Unsre Fahne ist die neue Zeit. Unsre Fahne führt uns in die Ewigkeit, ja die Fahne ist mehr als der Tod’, hieß es in einem Lied. Unvorstellbar was wir damals singen mussten.

Schüler müssen bestimmte Lieder singen

So wären wir geprägt worden. Wir mussten auch Lieder singen mit direktem Bezug zum Krieg, etwa von ,Bomben auf England’ oder vom ,Einmarsch nach Frankreich’. In den fortschreitenden Kriegsjahren kamen immer wieder Kriegsgefangene verschiedener Nationen in Westerheimer Familien zur Mithilfe in der Landwirtschaft: Franzosen, Elsässer, Polen, auch Russen.

Meine Großeltern, Simon und Elisabeth Wagner, hatten auch einen Franzosen namens Maxi als Helfer, weil ihr Sohn Pius im Krieg in Frankreich war. Ich habe schon erwähnt, dass ich alle Lieder aus Herzenslust gesungen habe. Doch ich glaube, dass mir ein gewisses Rücksichtgefühl doch inne war. Denn als ich den Refrain ,Dann marschieren wir nach Frankreich hinein’ gesungen habe und Maxi in der Nähe war, sang ich statt nach Frankreich nach England hinein. Völlig unlogisch, aber ich hatte Maxi nicht weh getan.

Russische Gefangene am Lämmerbuckel

Russische Gefangene waren auch im Lager am Lämmerbuckel untergebracht. Sie durften sogar tagsüber im Winter bei Bauern im Ort helfen, Holz zu machen. Es waren ja viele Männer aus Westerheim im Krieg. Sie wurden morgens her gebracht, ich weiß nicht mehr an welche Stelle. Die Gefangenen wurde dann abgeholt und abends wieder zurückgebracht. Meistens wurden sie zum Holzmachen gebraucht, sie halfen im Wald fleißig mit. Sie wurden von den Familien versorgt.

Da mein Vater ja allein war, hatten auch wir einen russischen Gefangenen zum Holzmachen abgestellt bekommen. Morgens hat mein Vater ihn abgeholt, dann hat er ein Vesper mitgenommen. Abends kamen sie heim, wir aßen nochmals miteinander, dann wurde er wieder zurückgebracht. Ich weiß nicht, wie viele Tage die Waldarbeit so ging. Ich weiß nur, dass der Russe am letzten Abend geweint hat. Ich hörte aber auch meinen Vater sagen: ,Mir tut es auch leid. Ich weiß es, aber ich habe dich zwei Tage länger als nötig war zu uns kommen lassen. Ich kann es nicht noch länger machen.’“