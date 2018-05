Alle Augen blicken auf die Monstranz

„Mit dem lebendigen Leib Christi setzen wir uns in Bewegung und tragen die verborgene Gegenwart Christi in der Hostie zu den Mitmenschen.“ Dies unterstrich Pfarrer Karl Enderle in seiner Festpredigt zu Fronleichnam in Westerheim, bevor dann später der große Prozessionszug startete, angeführt von den Kreuz- und Fahnenträgern. Das Hinausziehen mit Christus sei elementar wichtig, „denn wir als Menschen leben nicht nur aus Erde, Wasser, Luft und Feuer, sondern von der Gegenwart Christi mitten darin“, legte der Seelsorger dar. Jesus Christus bleibe bei den Menschen alle Tage bis zum Ende dieser Welt, also alle Tage. Und ferner erläuterte Enderle, von Christus elementar bewegt zu sein, führe zum ewigen Leben. Die Messfeier in Westerheim zelebrierte er zusammen mit Pfarrer Georg Egle und Pater Benno Baumeister.

Mit feierlichen Prozessionen ist am Donnerstag in den katholischen Kirchengemeinden Westerheim, Ennabeuren und Hohenstadt Fronleichnam gefeiert worden. Dabei zogen die Gläubigen entlang herrlicher Blumenteppiche zu den Altären, um die „Gegenwart Christi unter den Menschen“ zu feiern. Symbolisch wurde dies mit der Hostie in der Monstranz zum Ausdruck gebracht, dem „Allerheiligsten“. Die Pfarrer Karl Enderle in Westerheim, Marzell Gekle in Westerheim und Ralf Baumgartner in Hohenstadt trugen die Monstranz, und zwar unter einem Baldachin, der auch „Himmel“ genannt wird. Zahlreiche Ministranten und Kommunionkinder begleiteten den Zug, aber auch Fahnenabordnungen von Feuerwehr und Vereinen.

Mit dem Lied „Preiset Lippen“ und dem Prozessionsmarsch „Gott zur Ehre“ startete der Prozessionszug in Westerheim entlang der herrlichen und farbenprächtigen Blumenteppiche zum ersten Altar an der Ecke Lange Gasse und Kapellenstraße, der von der Jugend zum Thema „Herr, ich bin nicht würdig“ gewidmet war. Dort trugen die Kommunionkinder zwei Lieder vor. Die Kinder waren eingeladen, während der Prozession Blumen zu streuen. Dies taten sie auch mit viel Eifer.

Festliche Lieder erklingen

Zum Fronleichnamslied „Lobe Zion deinen Hirten“ und dem „Großen Prozessionsmarsch“ zog die Pilgerschar zu den weiteren Altären in der Wiesensteiger Straße, am Rathaus und an der Christkönigskirche. Festliche musikalische Akzente setzten die Chorgemeinschaft Eintracht Westerheim sowie die Musikkapelle unter der Regie von Ulrich Allgaier. Ergreifend klang die Feier mit den Liedern „Sing and pray“ zu Gitarrenbegleitung und mit Beethovens Lied „Die Himmel rühmen“ aus, dargeboten von Chor und Kapelle.

Indes feierte Pfarrer Marzell Gekle mit der katholischen Kirchengemeinde Ennabeuren. In seiner Predigt verwies Gekle auf die Anwesenheit Christi in der Hostie, die bei der Prozession hinaus zu den Menschen getragen werde und die Heil und Rettung bedeute. Christus sei mitten unter uns, mit seinem Wort und seiner Liebe. Die drei wunderschönen Blumenteppiche in Heroldstatt an den drei Stationen waren mit „Kinder“, „Natur“ und „Kunst“ überschrieben. Dort trug Gekle den Gläubigen Evangelien und Lesungen aus dem Neuen Testament vor, passend zu den drei Themen. Entsprechende Interpretationen waren zu hören. Am zweiten Altar zum Thema „Kunst“ war etwa zu hören: „Wir schauen heute auf diese Blumenteppiche, die aus der Perspektive des Glaubens gestaltet wurden. So können sich die Menschen einander was schenken – so auch Jesus Christus, an den wir glauben.“ Den Prozessionszug begleitete einmal mehr die Trachtenkapelle Ennabeuren unter der Leitung von Reiner Manz, die festliche Hymnen und Prozessionsmärsche erklingen ließ.

Gottesdienst im Freien

In Hohenstadt begann der Feiertag mit einer die Eucharistiefeier im Freien, im Garten von Horst Saur. Der Messfeier mit Pfarrer Ralf Baumgartner folgte die feierliche Prozession zu zwei Altären im Ort. Der katholische Kirchenchor um Manfred Enderle bereicherte die Messfeier und den Gottesdienst mit einigen Liedern. Vor, während und nach der Prozession bestaunten wieder sehr viele Menschen von überall her die herrlich gestalteten Blumenteppiche in ihrer Farbenpracht. Vor allem Westerheim bildete wieder ein Besuchermagnet.

Bei herrlichem Sonnenschein fanden die Fronleichnamsfeiern in der Region statt. Von Gewitterregen oder gar Hagel blieben die Feiern zum großen Glück verschont. Es wäre zu schade gewesen, hätten die Prozessionen durch ihre Gemeinden nicht ziehen können. An einigen Häusern entlang des Prozessionsweges wehten Fahnen, einige waren mit Blumen und Girlanden geschmückt. Bei der katholischen Kirchengemeinde Laichingen wird das Fronleichnamsfest am Sonntag, 3. Juni, gefeiert. Der Messfeier mit Pfarrer Enderle folgt der Marsch zum Duceyer Platz, wo ein Altar stehen wird. Die Stadtkapelle Laichingen mit Dirigent Gerhard Engler an der Spitze wird musizieren.