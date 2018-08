Albverein säubert Egelseehüle

Mitglieder und Freunde des Schwäbischen Albvereins Westerheim haben die Egelseehüle auf Westerheim einmal mehr gesäubert. Das Thermometer zeigte um die 30 Grad, als am Samstagnachmittag die Albvereinsfamilie zur Tat schritt. Trotz der Hitze fanden sich 13 Helfer bei der Egelseehüle ein, um tatkräftig die Hüle zu reinigen. Diese Aktion ist jedes Jahr notwendig, um der kanadischen Wasserpest in dem Teich Herr zu werden. Der Vereinsvorsitzende Manfred Rehm hatte schon am Vortag das Gras rund um die Hüle und auf dem Vorplatz gemäht. Fleißige Hände griffen dann am Samstag zu den Rechen und ruck zuck war das Heu weggeräumt. Die Helfer schnitten das hereinwachsende Unterholz zurück, sie zogen mit großen Rechen durch die Hüle und sammelten die Wasserpestpflanzen ein. Sie bildeten einen große Haufen am schlammigen Ufer. Der Uferbereich wurde gesäubert. Derzeit leidet die Egelseehüle angesichts der langen Trockenheit und Hitze an einem großen Wassermangel, ein kräftiger Landregen täte der Hüle gut. Beim Grillen konnten sich die fleißigen Helfer stärken. Fotos: Albverein