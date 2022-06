Alblive-Konzerte starten wieder

Die Alblive-Konzerte wird es in diesem Jahr wieder geben. Im Juni beim Weißwurstfrühstück mit Livemusik im Biergarten des 817 Adventure Golf. Im August beim Sandplatz Open Air in Westerheim und im Oktober beim musikalischen Wandertag in Magolsheim unterhalten.

Wie der Veranstalter mitteilt, sei es pandemiebedingt schwierig gewesen, ein Programm wie in den Vorjahren auf die Beine zu stellen. „Deshalb beschränkt sich das Alb Live Konzertprogramm momentan erst mal auf die drei beliebten Klassiker der letzten Jahre“, wie aus der Mitteilung hervorgeht.

Seit 2015 haben sich die Alb Live Konzerte als kleine Kulturreihe mit Künstlern und Bands auf der Schwäbischen Alb etabliert. Der erste Termin in diesem Jahr wird das Weißwurstfrühstück mit Livemusik beim 817 Adventure Golf in Westerheim am Sonntag, dem 19. Juni, sein. Ebenfalls in Westerheim findet am Samstag, dem 6. August, das Sandplatz Open Air auf dem Tennispark statt. Den Abschluss der diesjährigen Alblive-Konzerte bildet der Musikalische Wandertag in Magolsheim am Sonntag, dem 9. Oktober. Weitere Informationen gibt es im Internet auf alblive.info