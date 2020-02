Albbad-Betriebsleiter geht in Ruhestand – mit Sorgen um das „Schwimmverhalten“

Andreas Thorwächter ist seit dem 1. Dezember vergangenen Jahres der neue Betriebsleiter des Albbades Westerheim. Vor Ort ist der 39-Jährige seit August vergangenen Jahres, wurde so von Jürgen Buchfink eingearbeitet. „Das war schon gut. Als ich damals kam, musste ich mir alles selbst erlernen“, so Buchfink rückblickend.

Ebenso sieht es Andreas Thorwächter: „Ich bin hier sehr nett aufgenommen worden. Es ist genial. Für mich hätte der Start nicht besser sein können.“

Der gebürtige Bad Ditzenbacher absolvierte seine Ausbildung zum Meister für Bäderbetriebe im 5-Täler-Bad in Geislingen an der Steige. Von dort aus zog es ihn nun nach Westerheim. Dort möchte er sich in seinem Beruf als Betriebsleiter weiterentwickeln.

„Wir haben mit Andreas Thorwächter einen guten jungen Mann bekommen“, ist sich der Westerheimer Bürgermeister Hartmut Walz sicher. Das stimme ihn zuversichtlich. „Die Aufgaben sind vielfältig und neue stehen an.“ Ideen – wie beispielsweise die eines Biosphärendampfbades – würden aufgenommen. Bäderschließungen, Personalkosten, Nutzung, Reparaturen und Sanierung: Auch Hartmut Walz hoffe, dass das Westerheimer Albbad noch lange Bestand hat.