Aktive Bürger gegen Flüchtlings-Unterkunft in Containern

Beim ersten Bürgerstammtisch der Gemeindefraktion der „Aktive Bürger – neue demokratische Liste“ im Vereinsraum der Albhallen-Gaststätte haben die Gemeinderäte mit ihren Gästen zahlreiche kommunalpolitische Themen angesprochen.

Beim Thema Containerunterkunft für Flüchtlinge vertreten die Gemeinderäte der Aktiven Bürger die klare Position, dass für die Flüchtlinge eine menschenwürdige Unterkunft zu finden sei, anstatt sie in engen Containern ohne ausreichende Privatsphäre einzuquartieren. Kein Verständnis zeigte die Aktive-Bürger-Fraktion für die „besorgten Bürger“, die die Flüchtlinge als Bedrohung sehen. Die in Westerheim untergebrachten geflüchteten Mitmenschen wohnen seit nunmehr drei Jahren im Ort und seien zum Großteil bereits gut integriert. Hermann Tappe teilte mit, dass die Baugenehmigung für das befristete Aufstellen von Containern als Unterkunft für Flüchtlinge an der Ecke Goethestraße / Zimmerhaldenweg erteilt sei. Die Baugenehmigung enthalte eine Befreiung von geltenden Lärmschutzvorschriften. Eine Begründung für die Befreiung sei von der Baubehörde nicht erteilt worden.

Für ausreichend Bauplätze

Auf die Bauplatzsituation in Westerheim ging Robert Baumeister ein: Ziel der Aktiven-Bürger-Gemeinderäte sei es, dass einheimische Bauinteressenten einen Bauplatz von der Gemeinde erwerben können. Deshalb sei von den Aktiven Bürgern bereits bei den Haushaltsberatungen 2018 die Erschließung eines weiteren Bauabschnitts im Baugebiet Zimmerhaldenweg eingefordert worden. Ein entsprechender Gemeinderatsbeschluss stehe noch aus, das Thema sei bislang von der Verwaltung noch nicht auf die Tagesordnung gesetzt worden. Die Gemeinderäte verwiesen noch auf die bereits im Sommer 2017 gefundene Bauplatz-Vergaberichtlinien, die den Verkauf von gemeindlichen Bauplätzen regeln. Diese führten dazu, dass neben Einheimischen auch auswärtige Interessenten – vor allem Familien – einen Bauplatz erhalten, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen.

Verständnis für das Anliegen

Als Mitglied des Verbands „Region Schwäbische Alb“ (RSA) ist die Gemeinde Westerheim nicht nur an der Realisierung des Bahnhofs Merklingen beteiligt, sondern auch am geplanten interkommunalen Gewerbegebiet. Zu diesem Thema und dem gefundenen Standort an der Autobahn machten Pius Kneer und Robert Baumeister Ausführungen, auch auf den Widerstand, der sich breit mache. In Nellingen und Merklingen engagieren sich Bürger gegen diesen Standort. Er könne das Anliegen dieser Bürger nachvollziehen, erklärte Baumeister. Es sei aber wie so oft: Bis die Bürger informiert werden, seien „die Entscheidungen in den demokratisch legitimierten Gremien bereits gefallen gewesen“, kritisierte er. Deshalb werde die „AktionLandSchafft“ wohl wenig erreichen, so seine Befürchtung, zumal der Standort an der A8-Anschlussstelle für ein interkommunales Gewerbegebiet Sinn mache und nachvollziehbar sei.

Bahnhof und Gewerbegebiet

Auch der Westerheimer Gemeinderat habe dieser Standortentscheidung einstimmig zugestimmt. Pius Kneer verwies darauf, dass die Entscheidung für ein interkommunales Gewerbegebiet bereits bei Gründung des Verbands RSA gefallen sei, da die Realisierung eines gemeinsamen Gewerbegebiets in die Satzung mit aufgenommen wurde. Der Wiesensteiger Bürgermeister Gebhard Tritschler habe in der jüngsten Verbandsversammlung im Dezember, so Pius Kneer, ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die zusätzliche Beteiligung an einem Gewerbepark für seine Kommune ausschlaggebend war, um sich am Bahnhofs-Verband RSA zu beteiligen.

Pius Kneer betonte, wie der Pressemitteilung zu entnehmen ist, dass es an den im Verband beteiligten Kommunen liege, dafür zu sorgen, dass die angestrebte Gewerbefläche durch Zurückhaltung und Flächen-Einsparungen bei den einzelnen Kommunen kompensiert werde. Weiter sei es Aufgabe der Verbandsmitglieder, darauf zu achten, dass nicht zu viel Fläche auf einmal erschlossen wird und damit in konjunkturell schlechteren Zeiten ein unnötiger Verkaufsdruck entsteht.

Geschäftsordnung erwünscht

Die Aktiven Bürger erwarten, dass dem Gemeinderatsgremium zeitnah der Entwurf einer Geschäftsordnung für den Westerheimer Gemeinderat zur Beratung vorgelegt wird. „Den Beschluss einer solchen Geschäftsordnung hat das Landratsamt Alb-Donau-Kreis bereits Anfang 2018 dringend empfohlen“, erklärte Pius Kneer. Auf einen Antrag der Aktiven-Bürger-Fraktion habe der Gemeinderat im Mai 2018 mehrheitlich mit Stimmen aus allen Fraktionen und auch der Ja-Stimme von Bürgermeister Walz die Verwaltung mit dem Entwurf einer Geschäftsordnung auf Basis der Mustergeschäftsordnung des Gemeindetages beauftragt. Mit klaren demokratischen Regeln soll die Basis für die von allen Seiten angestrebte vertrauensvolle Zusammenarbeit am Ratstisch geschaffen werden.

Weitere Themen des Bürgerstammtisches bildeten der angedachte Rathausumbau, die Sanierung der Fachwerkfassade des Haus des Gastes, der bedenkliche Zustand des ehemaligen Wetec-Geländes und die dringend erforderliche Erneuerung der Aussegnungshalle. Zur Sprache kamen auch die Kommunalwahlen im Mai, für die Mitglieder der „Aktive Bürger – neue demokratische Liste“ wieder ausreichend Kandidaten finden möchten.