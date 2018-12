Adventszauber mit Akkordeonmusik in Donnstetten

Unter dem Motto „Adventszauber“ zeigten alle Gruppen des Akkordeon- und Handharmonika-Clubs Donnstetten beim alljährlichen Adventsnachmittag am zweites Adventssonntag ihr Können. In der vollbesetzten Tun- und Festhalle in Donnstetten luden die Musiker Besucher aus Nah und Fern zum Träumen ein. Petra Riebort als musikalische Leiterin des ersten Orchesters und der Jugendgruppen sowie Herbert Kielnecker als musikalischer Leiter der Seniorengruppe sorgten laut Mitteilung für ein musikalisch abwechslungsreiches Programm.

Wie jedes Jahr boten die Vereinsmitglieder für den Adventskaffee zu Hause deren selbstgebackene Lieblingsbredla an. Annika Leichtle führte galant durch das Programm. Eröffnet wurde das Konzert von der Akkordeonjugend unter der Leitung von Petra Riebort mit „Lion King“. Ein besonderer Höhepunkt war die Zugabe „Dezemberträume“ mit den jungen Sängerinnen Jil Kübler und Lotta Schrade. Wie auch im vergangenen Jahr wirkten einige Jugendliche aus Hohenstadt und Umgebung bei der örtlichen Vereinsjugend mit.

Tastenhüpfer in Aktion

Weiter ging es im Programm mit dem Jugendorchester „Tastenhüpfer“. Sie stimmten das Publikum mit den Liedern „Little Drummer Boy“ und „Jingle Kid“ auf die richtige Dezember-Atmosphäre ein. Anschließend ging es im Programm mit den Melodika-Kids und der musikalischen Früherziehung weiter. Erstere sind Schüler aus der Grundschule Römerstein, die an der Melodika-AG teilnehmen. Mit „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ und „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ zeigten die jungen Musiker ihr Können.

Die Jüngsten waren als Schlümpfe verkleidet und begeisterten ihre Zuhörer mit dem „Schlümpfelied“. Ihr Beitrag kam sehr gut an. Nachdem sich Kinder mit dem verdientem Applaus verabschiedet hatten, versammelten sich alle Kinder und Jugendliche auf der Bühne und verzauberten die Zuhörer mit einem Weihnachtslied aus Südamerika. Es wurde viel gesungen, musiziert und gelacht, so dass sogar der Nikolaus auf einen Abstecher nach Donnstetten vorbeikam. Anschließend sangen alle Mitwirkenden und die Gäste gemeinsam das Nikolauslied „Lasst uns froh und munter sein“, ehe der Nikolaus Geschenke verteilte.

Auch die Seniorengruppe musiziert

Die Seniorengruppe unter der Leitung von Herbert Kielnecker unterhielt das Publikum mit gewohnt guter und traditioneller Akkordeonmusik. Nach „Jubiläumsmarsch“ und „Sennengruß-Ländler“ stimmten sie in fetzigen Tönen das „Tango-Medley“ an. Gekrönt wurde der Vortrag mit dem „Immergrün Walzer“ und „Alpbach Marsch“, bei denen sie das Publikum zum Mitschunkeln einluden. Romantisch stimmte das Erste Orchester unter der Leitung von Petra Riebort das Stück „A Discovery Fantasie“ von Jan de Haan an. Es handelt sich um eine Originalkomposition für Blasmusik. Als nächstes Lied präsentierte das Orchester „Il Postino“, das großen Gefallen fand.

Mit Herzblut bei der Sache

Dirigentin Petra Riebort, „die viel Herzblut in die Musik steckt“, habe auch dieses Jahr ein überwältigendes Programm zusammengestellt. Mit schwedischer Musik aus dem Film „Wie im Himmel“ brachten die Musiker mit „Gabriella’s Song“ ihr Publikum so richtig zum Träumen. Ein weiterer Höhepunkt des ersten Orchesters war Sängerin Sandra Beil, die sich mit ihrer zarten Stimme in die Herzen der Zuschauer sang.

Als Zugabe spielte das Erste Orchester mit Unterstützung durch Sandra Beil „Happy Christmas“. Mit dem traditionellen Weihnachtsliedersingen zur Einstimmung in die Adventszeit ließen die Musiker auf der Bühne den schönen musikalischen Nachmittag ausklingen.