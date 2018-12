Adventliche Stunde bringt 2030 Euro in die Kasse

Erfreuliche Einnahmen hat ein weiteres Mal die Adventliche Stunde dem Missionskreis Burundi um Franz Schweizer beschert. Stolze 1780 Euro gingen an Spenden ein, 250 Euro brachte der Verkauf von Glühwein, Punsch und Gebäck.

„Das ist ein klasse Ergebnis, das freut mich“, erklärt Franz Schweizer. Die Gesamteinnahme von 2030 Euro erhält Pater Benno Baumeister, um seine in der burundischen Hauptstadt Bujumbura initiierten Projekte weiter fördern zu können. Der Westerheimer Burundikreis wird das Geld der Zentrale der Afrikamissionare in Köln überweisen, die es dann Benno Baumeisters neuem Team in Zentralafrika zukommen lässt.

Mutter-Kind-Haus wird ausgebaut

Gefördert werden soll mit den 2030 Euro und weiteren Einzelspenden, die Franz Schweizer in den vergangenen Tagen entgegennehmen durfte, unter anderem der weitere Innenausbau des Mutter-Kind-Hauses in dem Aidszentrum „Nouvelle Espérance“ und der Kauf der notwendigen Medikamente für die Frauen. Geld sollen auch Kinder erhalten, um ihre Schulgeld für staatliche oder freie Schule aufbringen zu können. Ferner soll ein Teil des Geldes in einen Saal im Armenviertel von Buyenzi in Bujumbura fließen, wo rund 450 Schüler und Studenten tagsüber und auch abends in Ruhe studieren können und wo ihnen auch Elektrizität und Licht nebst einigen Computern zur Verfügung stehen.

Lernen bei Licht

„Wir freuen uns sehr über die gute Resonanz bei der Adventlichen Stunde und die tollen Zuwendungen“, betont Schweizer. Sehr gut angekommen sei auch der Glühwein- und Punschverkauf im Anschluss an das schöne Konzert der Chorgemeinschaft Eintracht Westerheim. Der Missionskreis Burundi um Franz und Maria Schweizer, Franz und Rosa Lemmermeyer, Matthias und Marlies Rehm, Hans-Georg und Rosa Hintz sowie Michael und Irmgard Rehm versucht schon seit Jahrzehnten, das Engagement von Pater Benno Baumeister in Burundi zu würdigen: sei es mit Aktionen, Veranstaltungen oder dem Zusammentragen von Spendengeldern.