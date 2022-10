Abschlussessen im Rasthaus der Schertelshöhle

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das traditionelle Wurstsalat-Essen der Werktagshöhlenführer der Westerheimer Schertelshöhle fand am Samstag, den 22. Oktober im Rasthaus der Höhle statt. Der Einladung zu dieser kleine Veranstaltung wird sehr gerne gefolgt, da diese doch eine Zeit der Arbeit und auch Anspannung abschließt.

111 Dienste wurden in der Zeit von Mai bis Ende Oktober von 16 Höhlenführern, inklusive deren Ersatzleuten geleistet. Nun sind nur noch wenige Sonderdienst zu leisten, die aber keine Belastung mehr sind. Der letzte Dienst ist am 13. November und danach bleibt voraussichtlich Rasthaus und Höhle bis Palmsonntag 2023 geschlossen. Insgesamt hatten wir an den Werktagen circa 6500 Besucher.

Wir bedanken uns bei den Verantwortlichen für diese Werktagsdienste, Irmgard und Wolfgang Walter, die mit dem Ablauf des Jahres sehr zufrieden waren. Sie hatten keine leichte Aufgabe, da durch verschiedene Krankheiten einige Ausfälle zu verzeichnen waren, die ausgeglichen werden mussten.

Was wünschen wir uns für 2023? Ja zuerst einmal eine stabile Gesundheit von uns allen, was nicht so selbstverständlich ist, da doch einige von uns nicht mehr die Jüngsten sind. Wichtig wäre natürlich auch, dass „Corona“ nicht mehr so stark eingreift und wir zu einem geregelten und planbaren Ablauf kommen können. Ansonsten sind wir alle sehr zufrieden und man könnte man sagen: weiter so.