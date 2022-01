Abriss von Rathaus und Aussegnungshalle sowie Neubauten in Westerheim

Rege Bautätigkeit auch in 2021 in Westerheim mit Wasserschäden. Coronapandemie fordert erneut das Rathausteam. Viele Vorhaben auch im neuen Jahr.

Westerheims Bürgermeister Hartmut Walz blickt in einem Gespräch mit SZ-Redakteur Hansjörg Steidle auf das sich zu Ende neigende Jahr zurück, in dem in der Gemeinde Westerheim viel gearbeitet und geleistet worden ist. Veränderungen hat es mit der Auslagerung der Finanzen und dem Beitritt des Volksbildungswerks an die Volkshochschule gegeben. Bürgermeister Walz sieht auch in 2022 viele Aufgaben und Herausforderungen.

Wo lagen im zurückliegenden Jahr die besonderen Herausforderungen? Das dürfte wohl wieder das Coronavirus gewesen sein?

Ja. Wir mussten uns wie schon im Vorjahr erneut gegen die kräftezehrende Pandemie stemmen. Auch in der Gemeindeverwaltung Westerheim spürt man die Mehrbelastung durch das Virus enorm. Allein für das Pandemiemanagement könnte man eine eigene Stelle schaffen. Das öffentliche Leben war wieder eingeschränkt. So konnten wir viele freiwillige Leistungen der Kommune nicht mehr anbieten. Nie dagewesene Schritte mussten von staatlicher Seite ergriffen werden, um die Pandemie einzudämmen. Es freut mich, als wir im Mai und Dezember zwei Impfzentren im Ort hatten.

Vom Impfen zur Bildung. Was tat sich 2021 auf dem Bildungssektor in Westerheim?

Durch die Pandemie wurde die Schule digitaler. So wurden für Schüler, die über kein mobiles Endgerät zur Teilnahme am Onlineunterricht verfügen, Notebooks zur Leihe angeschafft. Diese Maßnahme wurde durch das Land gefördert. Der Medienentwicklungsplan ebnet uns den Weg für das digitale Zeitalter. So sollen auch Beamer und digitale Tafeln angeschafft werden. Die Umsetzungsarbeiten hierzu haben im Herbst begonnen. Die Gesamtmaßnahme wird im Rahmen des Digital Pakt Schule mit 37 000 Euro gefördert. Dass Bildung in der Pandemie nicht zu kurz kommen darf, ist wichtig. Aus diesem Grund hat wieder eine Lehrstellenbörse stattgefunden. Wir freuen uns, im Kindergartenjahr 2021/2022 im Kindergarten Arche Noach eine PiA-Ausbildungsstelle für Erzieherinnen wurde. Dank einer guten Ausbildung schaffen wir es, den Personalnotstand im Bereich der Kindererziehung zu bekämpfen.

Zeichen der Bautätigkeit in Westerheim war lange das Gerüst am Haus des Gastes? Was ist dort Stand der Dinge?

Trotz der Pandemie hat sich 2021 Sichtbares im Ort getan. Mittlerweile ist das Gerüst am Haus des Gastes wieder abgebaut. Zum Vorschein kam ein Gebäude mit Leuchtturmwirkung für die Ortsmitte. Die Sanierungsarbeiten an dem über 300 Jahre alten, denkmalgeschützten Gebäude sind weitestgehend abgeschlossen. Auch verfügt das Gebäude nun über einen Rettungsbalkon im Dachgeschoss sowie eine Rauchschutzverglasung im Treppenhaus. Durch die brandschutztechnische Ertüchtigung können wir nun das Dachgeschoss bald wieder für die Öffentlichkeit nutzen. Der Außenbereich wurde optisch durch die Neuanlage der Treppe aufgewertet.

Große Veränderungen in der Ortsmitte folgen, wenn es an den Abriss und Neubau des Rathauses geht?

Die Aufwertung des Außenbereichs soll nun kontinuierlich fortgeführt werden. In diesem Jahr hat der Architekten- und Planungswettbewerb für den Bau des neuen Rathauses sowie für die Ortsmitte begonnen. Mittlerweile haben 14 Architekten ihre Pläne und Modelle abgegeben, damit das Preisgericht Ende Januar den Sieger küren kann. Nach den Siegerentwürfen soll unser neues Herz der Gemeinde entstehen. Mit diesem Gesamtprojekt erreichen wir nicht nur eine deutliche Aufwertung des Ortskerns, sondern der Verwaltung, die dann ihre vielen Aufgaben besser meistern kann. Wir schaffen eine zukunftssichere Verwaltung. Dafür wurde im Sommer die E-Akte eingeführt und die Vorarbeiten für eine digitale Ratsarbeit geleistet.

Großes Thema in 2021 wie auch schon in 2020 bildeten die barrierefreien Bushaltestellen?

Das ist richtig. Im Ortskern haben wir ein weiteres Bauprojekt, welches die geforderte Herstellung von barrierefreien Bushaltestellen (Buskaps) ist. Die einzige Bushaltestelle, die zum heutigen Tage barrierefrei ausgebaut ist, befindet sich in der Feldstetter Straße. Im Bereich Laichinger Straße Ost soll die Bushaltestelle nun 2022 auf ein Buskap umgeplant werden. Der Gemeinderat hat sich leider nach mehrmaliger Befassung und einer Informationsfahrt zum Regierungspräsidium Tübingen dagegen entschieden, die Bushaltestellen in der Ortsmitte zu Buskaps umzubauen. Die Bushaltestellen werden auch beim Architektenwettbewerb berücksichtigt. Ich erhoffe mir davon, mit den vorgestellten Planergebnissen endlich eine Mehrheit im Rat für dieses wichtige Thema der Verkehrswende finden zu können.

Die Kläranlage stand das Jahr über auch mehrmals im Fokus der Gemeindearbeit?

Ein sehr wichtiges Thema des Natur- und Umweltschutzes ist die korrekte Behandlung von Abwasser. So fanden in diesem Jahr die Instandsetzungsarbeiten am Kombibecken der Kläranlage sowie die Betonsanierung am Nachklärbecken statt. Bemerkenswert hierbei ist, dass diese Sanierungsarbeiten während des laufenden Betriebs vorgenommen wurden. Für die vierte Reinigungsstufe der Kläranlage, die für unsere Kläranlage vorgeschrieben ist, haben wir in diesem Jahr eine Begleitheizung beauftragt.

Das Abwasser wird den Gemeinderat noch weiter sehr beschäftigen, so in der Feldstetter Straße. Was ist dort geplant?

Im Zuge der Abwasserbeseitigung und des Starkregen-Risikomanagements haben wir im September weitere Planungsschritte im Bereich des Regenüberlaufbeckens und des Retentionsbodenfilters in der Feldstetter Straße unternommen. Diese Baumaßnahmen werden 5,3 Millionen Euro kosten, bei einer Förderung von 3,25 Millionen Euro vom Land.

Überraschungen bleiben nicht aus. So mussten Sie erneut einen Wasserschaden im Haus für Kinder meistern und ein weiterer folgte noch in der Albhalle. Was ist hier Stand der Dinge und wie steht es um den geplanten Anbau?

In unser Erfolgsprojekt „Haus für Kinder“ soll ebenfalls investiert werden. So wurde im Juli die Vorentwurfsplanung des Anbaus im Gemeinderat vorgestellt. Der geplante Anbau soll zwei Kindergartengruppen sowie ein Bistrobereich beherbergen und bis zum Kindergartenjahr 2024/2025 fertiggestellt sein. Da die Betreuungskapazität der vorhandenen Krippenplätze ausgelastet ist, entschied der Gemeinderat ebenfalls im Juli, bis zur Fertigstellung des Anbaus eine Interimslösung für eine U3-Betreuung herzustellen. Ab 2022 soll ein mobiles Raummodul an das Bestandsgebäude angedockt werden und somit mehr Platz für Kinder unter drei Jahren schaffen. Leider gab es allerdings auch schlechte Nachrichten vom Haus für Kinder. Im November wurde ein Wasserschaden im Bestandsgebäude entdeckt. Der Personalraum, das Büro, der Gruppenraum „Orange“, der Kreativraum sowie die Kindertoiletten waren betroffen. Die Kindergartengruppe musste daraufhin in dem Mehrzweckraum untergebracht werden, die betroffenen Wände wurden geöffnet. Die Trocknungsarbeiten sind abgeschlossen. Im nächsten Schritt soll der betroffene Gebäudeteil wiederhergestellt werden.

Hohe Investitionen hat Westerheim nicht nur im Hochbau, sondern auch im Tiefbau getätigt, etwa beim Breitbandausbau?

Neben den bereits erwähnten Investitionen im Abwasserbereich planen wir auch den Ausbau des Glasfasernetzes in den Bereichen der sogenannten weißen Flecken, also in Bereichen mit besonders schlechter Internetverbindung. Für den Breitbandausbau erhielt die Gemeinde Förderbescheide des Bundes. Im August bekam die Gemeinde dann den lang ersehnten Kofinanzierungsbescheid des Landes. Somit waren die Grundlagen gegeben, die Planungsausschreibung für den Netzausbau zu beginnen. Nun stehen 2,66 Millionen Euro Fördergelder zum Breitbandausbau zur Verfügung.

Wie ist es mit der Wohnbau-Entwicklung in Westerheim bestellt?

Im Dezember erfolgte die Submission für die Erschließung für den zweiten Bauabschnitt im Baugebiet Zimmerhaldenweg. Dies fügt sich nun sehr gut, da im September der letzte Bauplatz im ersten Bauabschnitt verkauft wurde. Insgesamt standen 17 Bauplätze zum Verkauf. Bereits heute verhandelt die Gemeinde mit den Grundstückseigentümern, um auch langfristig den dritten Bauabschnitt realisieren zu können. Nicht nur äußere Erschließung, sondern auch innere Erschließung ist im Jahr 2021 ein wichtiges Thema gewesen. So ebnete der der Gemeinderat eine Bebauung im Baugebiet Steinige II. Weitere große private Bauvorhaben im Rahmen der Innenentwicklung stehen an. Im Loretto entstehen künftig durch zwei private Erschließungen 17 neue Wohneinheiten. Im Bereich Laichinger Straße sollen im Zuge einer privaten Erschließung 13 Wohneinheiten geschaffen werden.

Wie sehen Sie den Beitritt des Volksbildungswerks zur VHS

Dass es im ländlichen Raum durchaus Sinn macht, Infrastrukturprojekte zusammen zu legen, zeigt das Beispiel des Volksbildungswerks. Dieses wird zum Jahresende aufgelöst und in die Volkshochschule Laichingen-Blaubeuren-Schelklingen integriert. Durch diese Integration können wir den Westerheimer Bürgerinnen und Bürgern künftig ein breiteres Spektrum an Kultur, Gesundheit, Bildung und Gesellschaftspolitik anbieten. Die kommunale Infrastruktur im Bereich der freiwilligen Aufgaben wird nebenbei auch verbessert. In der Bücherei kann mittlerweile über den Onlinekatalog der Medienbestand recherchiert und mit der Leseausweisnummer und einem Passwort die gewünschten Medien bestellt werden.

Auch in die Aussegnungshalle auf dem Friedhof ist Bewegung gekommen, als der Gemeinderat sich für einen Abriss und Neubau aussprach?

Das ist richtig. Ein weiterer Meilenstein im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge wurde im November beschlossen. Die Aussegnungshalle soll abgerissen und neu gebaut werden. Im Vorfeld hierzu war ein Teil des Gemeinderats auf einer Besichtigungsfahrt und hat sich Aussegnungshallen in der Region angesehen. Allen Beteiligten wurde klar, dass der Ist-Zustand in Westerheim nicht mehr zeitgemäß und würdig ist. Aktuell wird an der Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie für eine neue Aussegnungshalle gearbeitet.

Die Finanzverwaltung der Gemeinde liegt jetzt beim Gemeindeverwaltungsverband Laichinger Alb. Wie bewerten Sie den Schritt?

Die größte Veränderung erfuhr die Gemeindeverwaltung im Mai, als sich der Gemeinderat mit der Auslagerung der Finanzverwaltung an den Gemeindeverwaltungsverband Laichinger Alb beschäftigte. Ein eigens hierfür angefertigtes Organisationskonzept zeigte auf, dass diese Auslagerung die einzig sinnvolle Möglichkeit ist, die Erledigung der Westerheimer Finanzen künftig noch zu ermöglichen. Zum 1. August 2021 wurde es ernst und die Ausgliederung vertraglich besiegelt. Bereits heute zeigen sich die Synergieeffekte, die durch die neu gewonnene Fachlichkeit des Verbandes gewonnen wurde. Das Personal schafft engagiert und effektiv.