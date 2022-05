A8 ab Freitagabend Richtung München voll gesperrt

Die Inbetriebnahme der neuen Bahnstrecke Wendlingen-Ulm am 11. Dezember dieses Jahres rückt mit großen Schritten näher. Ihr markantestes Bauwerk, die Filstalbrücke, ist weitgehend fertiggestellt. Nun wird das eigens errichtete Schutzdach auf der A8 in Fahrtrichtung München nicht mehr benötigt und daher abgebaut. Dafür muss die Autobahn einige Tage gesperrt werden.

Die Deutschen Bahn AG und die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest haben sich abgesprochen, sodass die Autobahn GmbH die Sperrung für eigene Instandsetzungsmaßnahmen an Brückenbauwerken bei Mühlhausen und der Todsburgbrücke sowie am Lämmerbuckeltunnel nutzt.

Umleitung ist ausgeschildert

Die Sperrung erfolge stufenweise, teilt die Autobahn GmbH mit: Zunächst werden am Donnerstag, 19. Mai, ab 10 Uhr, die beiden Autobahnparkplätze nach der Anschlussstelle Mühlhausen als Abstellfläche für Baumaterialien und Baumaschinen gesperrt. Ab 20 Uhr wird zunächst ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung München zwischen Mühlhausen im Täle und Hohenstadt eingezogen. Die Vollsperrung dieses Abschnitts in Fahrtrichtung München erfolgt von Freitag, 20. Mai, gegen 2 Uhr bis Sonntag, 22. Mai, bis etwa 22 Uhr.

Eine Umleitung wird ausgeschildert. Für den weiträumigen Verkehr wird eine Umfahrung über die A 6 und die A 7 empfohlen.