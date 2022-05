500 Euro Spende für Menschen in Kriegsnot

Beim wöchentlichen Friedensgebet im evangelischen Gemeindezentrum in Westerheim entstand der Wunsch, den vom Ukraine-Krieg betroffenen Menschen zu helfen, teilen die Mitglieder des ökumenischen Freundeskreises „Eine Welt“ mit. Denn nun herrsche in der Ukraine große Not, Angst, Hunger, Flucht und Tod. Der Freundeskreis unterstützt deshalb mit 500 Euro aus Weltwarenverkäufen das Gustaf-Adolf-Werk. Dieses helfe evangelischen Kirchengemeinden in der Ukraine, Slowakei, in Polen und Ungarn, damit flüchtende und ausharrende Menschen mit Nahrungsmittel versorgt werden können. Die Menschen, deren Heimat nun im Krieg ist, finden dort Anlaufstellen, die ihnen Hilfe geben und Mut machen.

Der nächste Verkauf von fair gehandelten Lebensmitteln und Kreativartikeln ist am Freitag, 6. Mai, von 15 bis 17 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum. Parallel dazu soll wieder Kaffee, Tee und Kuchen angeboten werden. Auch der Erlös dieser Weltwarenverkäufe soll in Hilfsprojekte der christlichen Kirchen fließen, schreiben die Organisatoren.