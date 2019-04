42 Emmauspilger von Westerheim nach Ennabeuren unterwegs

Eine lange Tradition bildet der sogenannte Emmausgang am Ostermontag bei der katholischen Kirchengemeinde in Westerheim. An diesem Tag machen sich Pilger, vor allem jüngere Menschen, auf den Weg, um bei ihrer morgendlichen Tour dem auferstandenen Christus zu gedenken. In diesem Jahr waren 42 Menschen aus Westerheim und Heroldstatt dabei, um von Westerheim nach Ennabeuren zu pilgern. Unter den Emmauspilgern war wie in den Vorjahren erneut Pfarrer Karl Enderle zu finden.

Tradition in Süddeutschland

Vor allem in Süddeutschland trifft man am Ostermontag auf zahlreiche Pilgergruppen, die sich mit Gebet und Gesang auf dem sogenannten Emmausgang befinden. Er erinnert an zwei Jünger bei ihrem etwa zwölf Kilometer langen Weg nach Emmaus, einem Dorf nahe Jerusalem. Jesus schloss sich ihnen laut Lukasevangelium an, den sie aber zunächst nicht erkannten. Erst beim Brotbrechen erkennen die anfangs traurigen und enttäuschten Jünger ihren auferstandenen Herrn. Für viele Christen bildet die Geschichte von den beiden Emmausjüngern (Lukas 24,13-35) mit die schönste und ergreifendste im Neuen Testament.

Start in aller Herrgottsfrühe

Bei gutem Wetter starteten die 42 Pilger samt einem Hund in aller Herrgottsfrühe an der Dreifaltigkeitsstele in Westerheim, um sich auf den fast zwölf Kilometer langen Weg über Feldstetten nach Ennabeuren zu machen. Nach einem geistlichen Impuls marschierten die Frühaufsteher los und zogen über den Sellenberg nach Feldstetten, wo sie sich im Backhaus mit frisch gebackenem Holzofenbrot oder Kimmichplätzchen stärken konnten, die die Feldstetter Musiker für den Ostermarkt in Laichingen gebacken hatten. Weitere Impulse und Gedanken zum Osterfest folgten, auch in der Schönstatt-Kapelle in Ennabeuren, wo das Ziel schon in Sicht war.

Gottesdienst in der Kirche Mutter Maria

Im katholischen Gemeindehaus in Ennabeuren durften die Pilger frühstücken, ein reichhaltiges Frühstücksbuffet war für sie vorbereitet. Im Anschluss feierten die Gäste zusammen mit der katholischen Kirchengemeinde Ennabeuren in der Kirche Mutter Maria als Abschluss ihrer Tour einen feierlichen Gottesdienst, bei dem die Geschichte nach dem Lukas-Evangelium von der Begegnung des auferstandenen Jesus Christus mit den Emmausjüngern im Mittelpunkt stand. Sie waren zunächst „mit Blindheit geschlagen, so dass sie ihn nicht erkannten“, ist dem Evangelium zu entnehmen.

Von „Blindheit erschlagen“

„Auch wir Menschen sind oft von Blindheit geschlagen, mit Zweifeln im Herzen, von Angst erfüllt“, erklärte Pfarrer Enderle bei seinen Gedanken zu der Emmausgeschichte. Durch das Zeichen des Brotbrechens sei den Jüngern deutlich gemacht worden, dass Jesus lebt. Es hat ihre Sichtweise geändert, Freude und Hoffnung seien Niedergeschlagenheit und Trauer gewichen. Plötzlich sei Licht in ihre Dunkelheit eingetreten. Die Eucharistie sei heute das Erkennungszeichen, „dass Jesus mitten unter uns ist und dass wir durch ihn zum Leben kommen“, so die Auslegung des Evangeliums.

Der Emmausgang ist heute ein besinnlicher Spaziergang durch die erwachende Natur am Ostermontag, weshalb der zweite Feiertag an Ostern bisweilen auch Emmaustag genannt wird. Bekannte oder Verwandte haben die Wanderer aus Ennabeuren abgeholt, von denen einige einen Schlenker über Laichingen drehten, um dort dem Ostermarkt einen Besuch abzustatten. Martin Kneer hatte die morgendliche Tour federführend organisiert.