Seit Freitag ist das Göppinger Kreisimpfzentrum in Betrieb. Am Freitagnachmittag wurden die ersten Personen in der Werfthalle geimpft. Das teilt das Landratsamt Göppingen mit. Das Wochenende verlief bisher reibungslos, am Freitag und Samstag wurden jeweils 60 Impfungen im Kreisimpfzentrum (KIZ) durchgeführt und auch am Sonntag wurden weitere 60 Personen geimpft. Damit wurde die komplette Anzahl der verfügbaren Impfdosen verwendet.

Manfred Gottwald, der Projektverantwortliche für das Kreisimpfzentrum, sagt: „Wir erleben eine große Dankbarkeit und es wird deutlich, dass die Menschen froh sind, dass sie nun nach und nach geimpft werden können.” Außerdem spricht er von einem erfolgreichen Start: „Unser Organisationsteam für das Kreisimpfzentrum ist hochmotiviert und ebenso froh, dass wir erfolgreich gestartet sind.”

Impfstoff stammt von Biontech/Pfizer

Auch die Impfungen in den Pflegeheimen durch die mobilen Impfteams funktionieren bisher reibungslos. Von Freitag bis Sonntag fanden 215 Impfungen in Pflegeeinrichtungen statt. Am Wochenanfang werden weitere Pflegeheime im Landkreis Göppingen von den mobilen Impfteams des KIZ angefahren.

Damit wären zum Stand Sonntagabend 395 Menschen im Landkreis Göppingen zum ersten Mal gegen SARS-CoV-2 geimpft. Zum Einsatz kommt der Impfstoff der Firmen Biontech und Pfizer.

Ein Computerprogramm legt die Impftermine fest

Die Termine für die kommenden Wochenenden bis einschließlich dem 14. Februar sind bereits vergeben, schreibt das Landratsamt. Weitere Termine werden nach und nach, jeweils an den Tagen Freitag, Samstag und Sonntag freigeschaltet. Die Terminvereinbarungssoftware des Landes schaltet derzeit immer am Freitag, Samstag und Sonntag Termine für die dann jeweils genau drei Wochen später stattfindenden Impftage frei.

Zu welcher Uhrzeit genau diese Freigabe technisch erfolgt, legt das Land über das System fest.

Weitere Informationen zur Corona-Impfung gibt es auf der Homepage des Landkreises Göppingen sowie unter www.116117.de.