31 Pilger beim Emmausgang von Westerheim nach Ennabeuren

Seit rund 40 Jahren gibt es den sogenannten Emmausgang von Westerheim nach Ennabeuren. Die vom damaligen Pfarrer Marzell Gekle initiierte besinnliche Wanderung am frühen Ostermontag erfreut sich seitdem großer Beliebtheit.

In diesem Jahr machten sich genau 31 Westerheimer – vor allem Jugendliche – auf den etwa zehn Kilometer langen Weg, und das bei trockenem, aber kühlem Wetter. Für ihr frühes Aufstehen wurden die sogenannten Emmausjünger mit einem herrlichen Sonnenaufgang belohnt. Unter den Wanderern waren auch Pfarrer Karl Enderle und Kirchengemeinderat Pius Rauschmaier ausfindig zu machen.

Morgenmeditationen an mehreren markanten Punkten bereicherten die Tour, zu der auch eine erste Stärkung beim Musikverein Feldstetten im Backhaus sowie ein reichhaltiges Frühstück im katholischen Gemeindehaus in Ennabeuren gehörten.

Abschluss der morgendlichen Tour bildete eine feierliche Messfeier in der Kirche Maria Königin, bei der Pfarrer Enderle Ausführungen zum Tagesevangelium machte und einen Vergleich anstellte: In der Mathematik ergebe eins und eins zwei, in der Ostertheologie allerdings drei. Er nannte die Begründung: Jesus geselle sich als Begleiter im Verborgenen hinzu. So hätten sich auf den Emmausgang nicht 31, sondern 32 Wanderer begeben.

Mit dem Emmausgang soll an die Begegnung des auferstandenen Jesus Christus mit zwei Jüngern erinnert werden, die gemäß dem Lukas-Evangelium (Lukas 24, 13-29) von Jerusalem nach Emmaus pilgerten. Ihnen soll sich Christus unerkannt angeschlossen haben. Erst beim Abendessen beim Brotbrechen erkannten sie Jesus Christus. Die meisten Teilnehmer bei dem Emmausgang von Westerheim nach Ennabeuren wurden im April 2015 registriert, als mehr als 50 Pilger sich auf den Weg machten.