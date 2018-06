22 Aussteller auf Weihnachtsmarkt

Zu Fuße der St. Stephanuskirche und vor dem Rathaus findet am zweiten Adventswochenende, am 6. und 7. Dezember, zum 19. Mal der Westerheimer Weihnachtsmarkt statt. 22 Aussteller mit einem vielfältigen und breiten Angebot an Weihnachts- und Bastelartikeln wollen an ihren weihnachtlich geschmückten Häuschen und Ständen zu einer besonderen Weihnachts-Atmosphäre beitragen.

Doch nicht nur Weihnachtsartikel sind am Samstag, 6. Dezember, und Sonntag, 7. Dezember, in der Ortsmitte von Westerheim zu finden: Es gibt Glühwein, Punsch, Waffen und viele weitere kulinarische Spezialitäten. „Lassen Sie sich von der einzigartigen weihnachtlichen Stimmung auf unserem traditionellen Weihnachtsmarkt verzaubern“, erklärt Bürgermeister Hartmut Walz und ist froh, dass der Weihnachtsmarkt bereits zum 19. Mal in Westerheim stattfindet und damit zum festen Bestandteil im Jahresablauf geworden ist. Walz spricht von einem „heimeligen und beschaulichen Weihnachtsmarkt in der Ortsmitte.“

Zur Eröffnung des Westerheimer Weihnachtsmarkts am Samstag singen gegen 17 Uhr die Piccolinis und den PiccUps der Chorgemeinschaft Eintracht Westerheim. Die Flötengruppe der Musikkapelle wird unter Leitung von Silke Menzen Weihnachtslieder erklingen lassen. Gegen 18.30 Uhr musiziert die Musikkapelle Westerheim. Der Nikolaus und sein Knecht Ruprecht schauen vor und beschenken die Kinder.

Musikalische Akzente sind auch am Sonntag geboten: So lassen die Flötengruppe des Volksbildungswerks unter Leitung von Stefanie Stocker gegen 14.30 Uhr und die Jugendkapelle gegen 15 Uhr weihnachtliche Weisen erklingen. Die Florenteenies des Spielmannszugs der Feuerwehr musizieren gegen 17 Uhr. Lieder und Gedichte zum Nikolaustag tragen Zweitklässler von Konrektorin Ulrike Rockstroh vor.

Zum Rahmenprogramm gehören noch weitere Aktionen und auch Ausstellungen: Der Förderverein St. Stephanus ist mit einem Verkaufsstand vertreten, bietet aber zudem in der renovierten Stephanuskirche eine Kirppenausstellung. So sind dort neben weiteren Krippen die Sellenbergkrippe von Ligia und Heinz Kneer und eine von Regina Manz aus Mehrstetten zu sehen.

Im „Haus des Gastes“ stellen die Kursteilnehmerinnen des VBW-Kurses „Malen mit Acrylfarben“ um Kursleiterin Rose Lamparter ihre Werke aus. Außerdem gibt es in der Gemeindebücherei jede Menge Angebote für Kinder und Jugendliche: so einen großen Bücherflohmarkt sowie ein Bastel- und Malprogramm In diesem Jahr können die Kinder sogenannte Rubberbands, Figuren oder Schmuck aus „verrückten Gummis“ knüpfen. Zudem braucht der Weihnachtsbaum viele gemalte Geschenke und Weihnachtswünsche.

Im „Nepomukstüble“ im „Haus des Gastes“ bietet Ursula Rölke wiederum zugunsten der „Bürgerstiftung Laichinger Alb“ verschiedene Bastelaktionen für Groß und Klein an. Dekorationen, Schmuck und kleine Geschenke für Weihnachten können gebastelt werden.

Ein Weihnachtspreisrätsel wird nicht fehlen, für das Schüler der Klasse 7c der Anne-Frank-Realschule zuständig sind. Sie verkaufen Lose und übernehmen die Auslosung des Preisrätsels am Sonntagabend um 18 Uhr.

Der 19. Weihnachtsmarkt in Westerheim findet am zweiten Adventswochenende statt: am Samstag, 6. Dezember, von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag, 7. Dezember, von 11 bis 20 Uhr.