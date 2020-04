21. April 1945 – Als Westerheim in Schutt und Asche versinkt

Es war ein Brand katastrophalen Ausmaßes, der in den Nachmittags- und Abendstunden des 21. April 1945 den gesamten Ortskern Westerheims in Schutt und Asche legte. 24 Menschen fanden bei den Kampfhandlungen zwischen deutschen und amerikanischen Truppen den Tod. Mehr als die Hälfte der Wohnhäuser waren zerstört, landwirtschaftliche Lebensgrundlagen durch die Verluste an Vieh, Maschinen und Wirtschaftsgebäuden über Nacht weggebrochen.

Ursache des Infernos war der sinnlose Versuch von Teilen der deutschen Wehrmacht, die vorrückenden Amerikaner und Franzosen auf ihrem Weg in den noch unbesetzten deutschen Süden aufzuhalten. Zu diesem Zweck sollte entlang der Schwäbischen Alb unter Nutzung der besonderen topografischen Gegebenheiten eine Verteidigungslinie aufgebaut werden.

Vielzahl unglücklicher Umstände

Wahrscheinlich eher ungewollt geriet Westerheim – im wahrsten Sinn des Wortes – in die Schusslinie der Gefechte um diese mehr oder weniger lose organisierte Verteidigungslinie. Eine Vielzahl unglücklicher Umstände summierten sich schließlich zur Katastrophe: Zum Einen erreichte in der Nacht vom 20. zum 21. April eine deutsche Einheit mit Flugzeugabwehrgeschützen, mit Tank- und Munitionsfahrzeugen Westerheim.

Zum Schutz vor gegnerischen Flugzeugen wurden die Fahrzeuge in Scheunen untergestellt. Zum Zweiten wurden die im Ort verbliebenen Männer, die auf Grund ihres Alters nicht mehr zum aktiven Dienst herangezogen wurden, in einer Blitzausbildung an Abwehrwaffen geschult und zum Ausheben von Schützengräben rund ums Dorf verpflichtet.

Blick auf das am 21. April 1945 zerstörte Westerheim. (Foto: Archiv)

Zum 21. April wurde ihnen befohlen, sich zum sogenannten „Volkssturm“ auf der für sie zuständigen Dienststelle in Münsingen zu melden. Schließlich tauchten die amerikanischen Panzereinheiten sowohl für die Bevölkerung als auch für die deutschen Soldaten völlig überraschend und ohne Vorwarnung auf.

Keine kampflose Übergabe

Unter diesen Umständen war eine kampflose Übergabe des Dorfes einfach nicht zu realisieren. An diesem Samstag lag die gesamte Last, die kommenden Ereignisse so oder so zu beeinflussen, ausschließlich bei den Frauen. Und die taten mehrheitlich das, was ihnen in dieser Situation der Ungewissheit möglich blieb: Im Gebet für ihre Familien und für ihr Dorf das Beste zu erbitten und vorbereitet zu sein für den Fall, dass allen Schlimmes bevorsteht.

Das Fatale dieses Handelns können wir heute übersehen: Die meisten der Opfer, die die Kampfhandlungen forderten, starben in der Kirche oder auf dem Heimweg vom Gotteshaus in unmittelbarer Nähe von St. Stephanus. Bei den verheerenden Bränden kam auch eine behinderte Frau ums Leben, die nicht mehr rechtzeitig aus dem Haus gebracht werden konnte.

Schon seit längerem zeichnete sich das Kriegsende ab. Nachdem immer häufiger amerikanische Flugzeuge im Tiefflug über die Gemeinde flogen, wurden die Feierlichkeiten am „Weißen Sonntag“ bereits morgens um 5.30 Uhr – wie im übrigen auch alle anderen Gottesdienste – gehalten. Beerdigungen fanden in der Morgendämmerung statt. Kartoffeln wurden in hellen Vollmondnächten gesteckt.

Kriegsgefangene in Westerheim

„Im März kam es bei Beerdigungen vor, dass wir die Leiche auf der Straße zum Friedhof abstellen… und vor den anfliegenden feindlichen Kampfgeschwadern in den nächsten Häusern in Deckung gehen mussten“, schrieb Pfarrer Eugen Bolsinger.

Blick auf das vor genau 75 Jahren zerstörte Westerehim vom ehemaligen Backhaus aus in Richtung Donnstetter Straße. Die Hälfte der Häuser wurde bei den schlimmen Kriegshandlungen am 21. April 1945 zerstört. 24 Menschen starben, sie wurden in einem Massengrab auf dem Westerheimer Friedhof beigesetzt. Nach dem 21.April 1945 gab es einen erneuten Wintereinbruch mit Schnee. Sieben Jahre dauerte dann der Wiederaufbau Westerheims. (Foto: Archiv)

„Wir haben französische Kriegsgefangene, polnische Zivilarbeiter, russische Zivilarbeiter…. dann...umgesiedelte Elsässer und in letzter Zeit auch russische Kriegsgefangene, die jeden Tag vom Lager Lämmerbuckel...zur Arbeit hierher kommen“, notierte der Pfarrer.

Und weiter: „Die Straßen waren voll von Menschen, die vor der herannahenden Front ihr Heil in der Flucht suchten. Evakuierte aus den Großstädten und die Führung der russisch-orthodoxen Kirche. Im Herbst 1944 kamen dann Russen ins Lager Feldstetten, die auf deutscher Seite eingesetzt werden sollten. Von Hunger getrieben kamen sie zu Hunderten zum Betteln ins Dorf. Sie gingen nicht leer aus.“

Todesmarsch durch Westerheim

Beobachtet wurde in Westerheim auch einer der Todesmärsche von ausgemergelten und zerlumpten Insassen eines aufgelassenen Konzentrationslagers. Obwohl die Lage immer aussichtsloser wurde, lieferten die verbliebenen Einheiten der deutschen Wehrmacht den rasch vorrückenden Amerikanern und Franzosen verlustreiche Gefechte.

Als Göppingen gefallen war, rückten die Einheiten der 10. US-Division schnell über das Fils- und Lautertal gegen die Schwäbische Alb vor. Bei Grabenstetten und Schopfloch trafen sie noch auf schwachen Widerstand von Freiwilligenverbänden der auf deutscher Seite kämpfenden Russen der Wlassow-Armee. Am 20. April erreichten die ersten amerikanischen Truppen die Albhochfläche. Am 21. April standen ihre Panzer am frühen Nachmittag vor Westerheim.

In einem Massengrab auf dem Westerheimer Friedhof fanden die vor genau 75 Jahren getöteten Menschen, darunter acht Soldaten, ihre letzte Ruhe. (Foto: Steidle)

Ein überaus klares Bild der Ereignisse in Westerheim am 20. und 21. April zeichnete Monika Kneer, die damals als junge Verwaltungsangestellte im Rathaus tätig war: „Schon seit einigen Wochen waren Soldaten einer deutschen Genesungsbatterie im Dorf. Sie waren in Privathäusern untergebracht. Alle Soldaten waren unbewaffnet. Ihr Kommandeur, Oberleutnant Fuchs, versicherte mir in vielen Gesprächen auf dem Rathaus, Westerheim werde nichts passieren, sie, die Soldaten, gingen kampflos in Gefangenschaft.“

Detaillierte Listen im Rathaus

Sie erinnert sich, dass im Rathaus praktisch bis zum 20. April alle dienstlichen Vorgänge genau registriert wurden. Vor allem wurden detaillierte Listen darüber angelegt, in welchem Quartier jeweils Evakuierte, Fremdarbeiter und Soldaten untergebracht werden sollten.

„Umso überraschter war ich“, erinnert sich Monika Kneer, „dass in der Nacht vom 20. zum 21. April eine deutsche Flakeinheit (Anm: Einheit mit Fliegerabwehrkanonen) in Westerheim auftauchte, die nicht ordnungsgemäß auf dem Rathaus gemeldet war. Die Soldaten quartierten sich ,wild’ in den Scheunen der Bauern ein. Hier stellten sie auch ihre Fahrzeuge ein. Erst am Samstagmorgen, als die Leute in den Stall gingen, bemerkten sie die nächtlichen Einquartierungen.“

„Der 21. April 1945 war ein Samstag. Ich arbeitete bis um 13 Uhr auf dem Rathaus. Danach ging ich ins Elternhaus in der Wiesensteiger Straße 16, gegenüber der Sparkasse“, schildert Monika Kneer die Ereignisse und weiter:

„Als gegen 14 Uhr die Schießerei los ging, suchten wir den Keller auf. Beim Hinabgehen sah ich noch, wie deutsche Soldaten der Flak-Einheit ...an unserem Haus vorn an der Straße ein Maschinengewehr in Stellung gebracht hatten. Wir lagen in unserem gewölbten Keller auf den Kartoffeln und spürten bald, wie der ganze Boden wackelte und bebte von heftigen Explosionen. Mein Vater, vom Ersten Weltkrieg her erprobt, erkannte, dass um das Haus herum von allen Seiten her geschossen wurde.

Das Dorf steht in Flammen

Als die Rauchentwicklung immer stärker wurde und das Schießen etwas nachließ, entschlossen wir uns zur Flucht. Den Weg Richtung Dorfmitte versperrtem meterhohe Flammen. Die ganze Straße brannte. Die Kirche, nicht einmal der Kirchturm, waren mehr zu erkennen, so hoch schossen die Flammen, so stark war die Rauchentwicklung …

Mein Vater fand anderntags im Dorf noch zwei unserer Kühe. In unser Haus durften wir nicht zurück. Zwei Wochen lang lebten wir mit vielen anderen, deren Häuser zerstört waren, auf engstem Raum in der Marienburg.

Am Sonntag wurde ich von den Amerikanern aufs Rathaus zitiert. Auf dem Weg dorthin sah ich, dass in der unmittelbaren Dorfmitte nur noch ein einziges Wohnhaus stand… Auf dem Rathaus waren zu meiner Bewachung zwei Soldaten abgestellt. Ein gebrochen deutsch sprechender Kommandant verfügte eine Ausgangssperre von 18 Uhr bis 6 Uhr.“

Weiter wurde Monika Kneer mitgeteilt, alle Wehrmachtsangehörigen sollen sich auf dem Rathaus melden, Waffen und Munition müssen ebendort abgeliefert werden. „Gelegentlich musste ich Tage später über Waffen- und Munitionsberge steigen, um aus den Aktenschränken einen Rechnungsbeleg zu holen“, berichtet sie und weiter: „Alle verfügbaren Männer hatten anzutreten, um wegen der drohenden Seuchengefahr das verendete Vieh zu bergen und für die Beseitigung der Kadaver zu sorgen. In Handarbeit mussten die Männer, die zum Teil verbrannten und schon in Verwesung übergegangenen Kadaver aus den Trümmern der zerstörten Ställe holen. In eine große Baugrube – hier sollte einstmals ein Feuerlöschteich angelegt werden – wurden die toten Tiere geworfen.“

Die Schadensbilanz

Mit Schreiben vom 24. Januar 1945 stellt das Katasteramt in Münsingen im Benehmen mit dem Kreisbaumeister amtlich fest, dass am 21. April 1945 24 Menschen starben und 92 Wohngebäude total zerstört wurden. 103 Scheunen und Ställe wurden Opfer der Flammen.

An anderer Stelle wurde aufgelistet, wie viel Vieh bei den Kampfhandlungen und Bränden verendete. Man zählte zwölf Pferde, elf Zugochsen, 20 Milchkühe, 81 Arbeitskühe, 119 Schweine, 10 Ziegen, 380 Hühner und 45 Bienenvölker. 380 landwirtschaftliche Maschinen und 3265 landwirtschaftliche Geräte wurden als zerstört registriert.

Übrigens: In der Woche vor der Dorfzerstörung waren die Straßen Westerheims voll von Flüchtlingen. Am 20. April 1945 hatten deutsche Soldaten noch Hitlers Geburtstag gefeiert.