191.500 Kilometer Stau im Ländle: Was sind die Gründe und wo die Hotspots?

So wird die Staustatistik berechnet

Für seine Berechnung wertet der ADAC anonymisierte Geschwindigkeits- und Positionsdaten von rund 300.000 Fahrzeugen aus, die zum Beispiel von Flotten großer Speditionen oder Navigationsgeräten stammen. Auch Angaben von Polizei und aus etwa 4,5 Millionen Smartphones fließen mit in die Berechnung ein. Dann gilt: Rollen mehrere Fahrzeuge auf einem Kilometer Strecke über fünf Minuten hinweg im Schnitt langsamer als mit Tempo 40, gilt das als stockender Verkehr beziehungsweise Stau und wird in die Staustatistik aufgenommen. Als Staustunden zählt der ADAC die Dauer zwischen Eingang und Löschung der Meldung.Die längste Ausdehnung dieser Staustrecken wird am Ende für die Statistik gezählt.