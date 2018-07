190 Kinder nehmen an Oscarverleihung teil

Rund 190 Kinder haben bei der Jugendweihnachtsfeier der Turnabteilung im SV Westerheim "Hollywoodflair" in der Albhalle versprüht. Unter dem Motto "Oscarverleihung" brachten alle Gruppen vom Mutter-Kind-Turnen bis zu den Teenagern und den "Rope-Skippern" die gut 300 Gäste ins Staunen.

Abteilungsleiterin Steffi Uhlmann führte am Sonntagnachmittag gekonnt durch das glamouröse Programm. Mit der Eröffnungsfeier begann die Oscarverleihung. Die 15 "Turnmäuse" verwandelten sich in kleine Stars und liefen elegant und aufrecht über den roten Teppich. Vorne weg "Britney Spears", gefolgt von "Jessica Parker", "Paris Hilton", "Prinzessin Lillifee", "Prinzessin Carina", den "Kessler-Zwillingen", den "Wildecker Herzbuben" und "Lady Gaga".

In der ersten Kategorie "Kids Musical" wurden drei Filme nominiert. Gewinner war das Musical "König der Löwen". Die erste und zweite Klasse zeigte aus dem Musical einen Ausschnitt. Die Kinder waren originell geschminkt und verwandelten sich in Löwen, Giraffen, Zebras und Elefanten.

In der Kategorie Musical war der Gewinner "Tanz der Vampire". Die 38 Vorschulkinder präsentierten sich als Fledermäuse, die über Bänke und Kästen hüpften. Zum Schluss gab es einen großen Knall, und zwei Vampire kamen aus dem Kasten heraus. In der Kategorie "beste Kindertierfilme" gewann der Film "Madagaskar". Dieser Film wurde von den jüngsten "Rope-Skippern" präsentiert. Diese Gruppe besteht erst seit diesem Jahr, umso erstaunlicher die Leistung, die sie zu dem fetzigen Soundtrack zeigten.

Eisbärshow ist im Programm

In der Kategorie "bester Kinderfilm" gewann der "Kleine Eisbär Lars". Passend zu den Turnbären präsentierten die Kinder mit ihren Müttern eine kleine Eisbärshow. Die folgende Pause wurde tänzerisch genutzt. Alle Kinder durften sich mit Michaela Rehm tänzerisch austoben zu dem Lied "Immer in Bewegung" von den "Lolli-Pops".

In der Kategorie "Dance-Musical" lag das Musical "Mama Mia" vorn, und die Mädchen der Klassen fünf bis zehn entführten die Gäste in die Welt von Abba. Die Aufführung bestand aus künstlerischen und turnerischen Elementen. Als bester Musicalfilm wurde das "High-School Musical" ausgezeichnet. In dem Film wird die Geschichte eines Basketball-Teams erzählt. Die Dritt- und Viertklässler zeigten einen Mix aus Basketball und turnerischen Cheerleaderelementen.

Die vorletzte Kategorie der besten Kinderserien gewann "Wicki". 25 starke "Turntiger" zeigten sich als Wikinger von Flake. Mit tollen Segeln starteten sie los aufs weite Meer hin\-aus. Durch die aufwendigen Kostüme und das Bühnenbild bot sich ein toller Anblick für die Zuschauer. In der letzten Kategorie "Bester Film" wurde "Rocky" ausgezeichnet. Die erfahrenen "Rope-Skipper" zeigten Seilhüpfen mal anders. Sie kombinierten die Elemente aus Boxen und Akrobatik zu einer genialen Powermusik.

Zum Abschluss der schönen und gelungenen Oscarverleihung versammelten sich alle Stars nochmals auf der Bühne. Die Eltern durften sich noch tänzerisch mit ihren Kinder bewegen. Es war ein schönes Bild, wie alle Eltern mit ihren Kindern zum Lied "Immer in Bewegung" tanzten.