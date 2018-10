17-Jähriger kracht mit Traktor in Mercedes: hoher Sachschaden

Ein Verletzter und 60 000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalles, der sich am Montag bei Hohenstadt ereignet hat. Gegen 11.50 Uhr fuhr ein Mercedes von Hohenstadt in Richtung Wiesensteig.

Aus Richtung Kölleshof kam ein MB-Truck (Mercedes-Benz). Dessen 17-jähriger Fahrer missachtete die Vorfahrt des 18-jährigen Autofahrers. Beim Zusammenstoß blieben beide Fahrer unverletzt. Im Auto wurde der 47 Jahre alte Beifahrer aber leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik.

Die Polizei schätzt den Schaden am Traktor auf 20 000 Euro und am Mercedes auf 40 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Feuerwehren aus verschiedenen Gemeinden waren an der Unfallstelle. Sie befreiten den Beifahrer. Er war kurzzeitig eingeklemmt.