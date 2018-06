160 Kinder suchen Ostereier bei der Schertelshöhle

Der Höhlenverein Westerheim hat am vergangenen Sonntag bei schönem Sonnenschein wieder seine traditionelle Ostereiersuche am Palmsonntag veranstaltet. Die Ostereiersuche der Jungen und Mädchen begann mit einer Wanderung von der Loretto-Kapelle am Ortsrand von Westerheim über den Westenberg und das Neckertal zur Scherteslhöhle. Auf der etwa drei Kilometer langen Tour wanderten rund 160 Kinder mit ihren Eltern, Großeltern, Tanten, Onkeln mit. Wanderführer waren Jürgen Weber und Achim Baumgärtner vom Höhlenverein.

Nach etwa eineinhalb Stunden traf die muntere Wanderschar an der Schertelshöhle ein, wo Geschäftsführer Alexander Kneer die Kinder und ihre Begleiter begrüßte und ihnen viele Spaß bei der Suche nach den bunten Eiern wünschte. Die Jungen und Mädchen konnte es kaum erwarten, bis sie die im Wald um das Höhlenrasthaus versteckten Ostereiersuchen durften. Bei etwas Glück konnten sie zusätzlich am Glücksrad noch einige kleine Preise gewinnen und jedes mitgewanderte Kind bekam eine kleine Osterüberraschung.

Bei Sonnenschein verbrachten die Gäste noch einen schönen Nachmittag auf dem neuen Vorplatz vor dem Höhlenrasthaus. Einige Wanderer und Besucher schauten auch noch die Schertelshöhle an und bewunderten die schönen Tropfsteine. Auch die am 18. Mai 2013 eingeweihte Info-Außenstelle „Höhle und Karst“ des Biosphärengebiets Schwäbische Alb nahmen einige Gäste in Beschlag und informierten sich über das Alb-Höhlensystem.

Die nächsten wichtigeren Termine beim Höhlenverein Westerheim sind am 10. Mai der Seniorennachmittag, am 24. Mai das Konzert in der Schertelshöhle im Rahmen eines Aktionstags im Bisophärengebiet Schwäbische Alb, am 5. Juli die Höhlenmesse sowie am 3. und 4. Oktober der Vereinsausflug zur Eisriesenwelt im Salzburger Land und nach Salzburg.