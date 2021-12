1000 Euro Spende für leukämie- und krebskranke Kinder

„Wir sind überwältig von der Spendensumme, die an unserer Hofweihnacht am 3. und 4. Dezember zusammengekommen ist“, berichtet Sonja Büdinger. Sie und vier Freundinnen haben das Angebot der Gemeinde angenommen und sorgten mit der Teilnahme an der Westerheimer Hofweihnacht für adventliche Stimmung, fiel der Weihnachtsmarkt seitens der Gemeinde doch erneut aus.

Idee auf Mädelstrip entstanden

„Bei einem Mädelstrip im Allgäu waren wir uns schnell einig: schon wieder kein Weihnachtsmarkt – das kommt uns nicht in die Tüte“, erklärt Büdinger. Und so beschlossen Manuela Pommerenke, Sina Weinstein, Nicole Moser und Janina Lamparter, dass sie mit selbstgemachten Likören und Sirup und einem kleinen Stand in der Feldstetter Straße, auch „Kiddl“ genannt, bei Familie Büdinger in der Garage teilnehmen werden. So entstand auch der Name mit dem Wortspiel: „Zur gemütlichen Kiddlkrippe in Büdlehems Stall.“

Motiviert ran an die Aktion

„Wir waren voll motiviert. Nicht nur weil es für uns fünf eine Riesengaudi war, die Liköre zu produzieren, abzufüllen und dekorieren. Nein, auch weil wir den Erlös spenden werden“, so die fünf Freundinnen. Gerade in der Adventszeit war es ihnen ein Anliegen, anderen zu helfen und etwas Gutes zu tun. So beschlossen sie, den gesamten Erlös, nach Abzug aller Kosten, dem Förderkreis für leukämie- und krebskranke Kinder Ulm e.V. zukommen zu lassen. „Wir sind überwältigt und danken wirklich allen Besuchern, dass sie vorbeigeschaut und den guten Zweck so wundervoll unterstützt haben“, sagen die fünf jungen Frauen. „Viele Gäste haben auch einfach nur so gespendet, weil ihnen die Aktion ans Herz ging. Mit einer so hohen Spendensumme hätten wir niemals gerechnet.“

Schwierige Hofweihnacht

„Etwas war uns aber auch mulmig, bei den ganzen Coronavorschriften und Regelungen. Doch dem guten Zweck zuliebe haben wir es trotz allen widrigen Umständen durchgezogen. Wirklich schade, dass von den insgesamt 27 Anmeldungen privater Aussteller letztendlich so wenige geblieben waren“. Doch sie könnten es ja verstehen – die 2Gplus-Regelung erschwerte dem ein oder anderen die Teilnahme. Das Risiko, dass keine Besucher kämen, war vielen einfach zu groß. „Wir danken auch dem Team von Zahnarzt Dr. Kaiser und der Westerheimer Apotheke. Sie haben extra für die Besucher der Hofweihnacht die Öffnungszeiten verlängert und so vielen die Chance gegeben, sich testen zu lassen. Denn nur so, durfte man gemütlich an den Ständen verweilen.“

Der große Ansturm blieb aus

In der Tat gab es zu keinem Zeitpunkt einen Menschenansturm, was coronabedingt ja auch ganz ok war. Doch das Fünfergespann konnte am Ende alle selbstgemachten Liköre und den Sirup verkaufen. „Am Anfang hatten wir kurzzeitig Bedenken, ob wir alles losbekommen. Immerhin haben wir 150 Fläschchen Liköre produziert und noch einige große Flaschen für ein Probiererle am Stand“. Der Renner neben Glühwein, heißer Zitrone mit Thymian und Ingwer und den Likören, war jedoch das Getränk Winterzauber. „Davon haben einige gar nicht genug bekommen“, lacht Büdinger und ergänzt noch, dass die Rezepte ein Geheimnis bleiben werden, denn wer weiß, vielleicht gäbe es ja irgendwann eine Wiederholung des Events.

Schöner Erlös von 1000 Euro

Der Erlös von 1000 Euro geht an die Mal- und Musiktherapie, die den kranken Kindern verhilft, seelische Belastungen zu mildern, innere Anspannungen zu lockern und Lebensfreude und Fröhlichkeit zu vermitteln. Gefühlen und Ängsten werden Ausdruck verliehen – was ein sehr wichtiger Bestandteil der psychischen Bewältigung dieser lebensbedrohenden Krankheiten der Kinder ist. „Ohne Spenden sind diese Therapien nicht möglich und im Namen des gesamten Förderkreises sind wir unendlich dankbar für diese großzügige Spende“, so die Vorsitzende Elvira Wäckerle bei der Scheckübergabe.