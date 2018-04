100 Spender sollen jeweils 100 Euro geben

In den nächsten Tagen startet der Förderverein St. Stephanus seine Spendenaktion für die Restaurierung der historischen Schäferrogel von 1828 in St. Stephanus. Mit der Spendenaktion „100 x 100“ sollen 100 Spender gefunden werden, die 100 Euro für die Kirchenorgel opfern. Und die Geldgeber sollen auch belohnt werden: Denn bei der Orgeleinweihung am vierten Adventssonntag sind sie Ehrengäste und erhalten einen Ehrenplatz.

Die Spendenaktion haben bei der jüngsten Mitgliederversammlung des Fördervereins zur Erhaltung mit Restaurierung der St. Stephanuskirche der Vereinsvorsitzende Bernhard Schweizer und Bauleiter Franz-Josef Sailer vorgestellt. Sie sprachen von einer Art „Patenschaft für eine Orgelpfeife“, bei der den Spendern eine kleine Belohnung winkt. „Für sie wird zur Orgelpremiere am vierten Adventssonntag ein schöner Sitzplatz reserviert.“

Bauleiter Sailer hatte augenzwinkernd noch einen kleinen Tipp parat: „Wenn Sie einen Partner mitbringen und nebeneinander sitzen wollen, kann dies mit einer Spende von 200 Euro garantiert werden.“ Ein herzlicher Händedruck bei dem Orgelkonzert werde nicht fehlen. Sailer versprach den Besuchern der Mitgliederversammlung: „Die Orgelpremiere wird ein historisches Ereignis in der St. Stephanuskirche, denn die Schäferorgel wird im Zusammenspiel mit der Raumschale akustischer Genuss sein.“ Er wie auch der Vorsitzende Schweizer wünschten sich, dass viele Westerheimer bei der Spendenaktion mitmachen und vielleicht sogar mehr als 100 Spender gefunden werden.

Was die Sanierung und Restaurierung der historischen Kirchenorgel von St. Stephanus angeht, so hatte in der jüngsten Jahresversammlung der Bauleiter ausführliche Informationen gegeben: Derzeit befindet sich die Schäferorgel in der Werkstatt von Orgelbauer Vleugels in Hardheim bei Bad Mergentheim. Zusammen mit dem Orgelbeauftragten des Fördervereins Wolfgang Rehn wird die Restauration zielstrebig vorangetrieben. Das Orgelgehäuse wird von Restaurator Hermann Petersohn aus Göppingen überarbeitet. „Sie können auf das neue Erscheinungsbild der Orgel gespannt sein“, sagte Sailer. Nach den Sommerferien werde die Orgel wieder in der Kirche aufgebaut und spielbereit gemacht. „Der Förderverein ist überzeugt, dass die restaurierte Schäferorgel ein schönes Weihnachtsgeschenk für alle Westerheimer Bürger wird und künftig Konzerte, Andachten und Gottesdienste bereichert“, betonte Franz-Josef Sailer.

Fachleute preisen die Orgel

Fakt ist, dass die Orgel in St. Stephanus eine Rarität darstellt und von Fachleuten hoch gepriesen wird. Die von Johann Georg Schäfer aus Göppingen um 1820 gebaut Orgel konnte in den vergangenen Jahren schlichtweg nicht instandgesetzt werden, da kein Geld für das Instrument zur Verfügung stand. Groß zu Ehren gekommen ist die Orgel nach einem 40-jährigen Dornröschenschlaf in einem Beitrag von den Orgelexperten Johannes Mayr und Wolfgang Manecke, die in ihrem Fachbuch „Historische Orgeln im Alb-Donau-Kreis, in Ulm, Hayingen und Zwiefalten“ viele Orgel aus Oberschwaben, dem Alb-Donau-Kreis und dem Raum Ulm vorgestellt und beschrieben haben.

Manecke spricht in seinem Beitrag sogar von einem „Wunder an Orgel“ und einem „wahren Kleinod“, das in der seit 1975 leerstehenden, 1787/88 erbauten Pfarrkirche St. Stephanus in Westerheim schlummere. Die beiden Fachverständigen hätten bei ihrem Besuch im Januar 2011 in Westerheim nur so von der Schäfer-Orgel geschwärmt und von einer „Sensation des Jahres“ gesprochen, erinnern sich Fördervereinsmitglieder. Oben auf der zweiten Empore befindet sich ein Kleinod an Orgel von 1820, von der das Gehäuse und das gesamte – überwiegend originale – Pfeifenwerk samt Windladen und Trakturen erhalten sei.