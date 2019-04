Überraschung: Vierte Liste taucht in Westerheim auf

Und plötzlich waren es Vier: Bei den Kommunalwahlen in Westerheim ist weitere Bewegung hinzugekommen und die Wähler haben noch mehr Auswahl: Ein vierter Wahlvorschlag und damit eine vierte Liste ist geboren mit dem Titel „Wir für Westerheim“ (WFV). Vier Kandidaten stellen sich auf dieser neuen Liste bei den Gemeinderatswahlen am 26. Mai den Bürgern. Den neuen Wahlvorschlag führt Klaus Ascher an. Listensprecherin ist Margit Weber, die aber aus privaten und persönlichen Gründen noch nicht auf das Kandidatenkarussell steigen wollte. „Weg von persönlichen Fehden am Ratstisch, hin zu einer sachlichen Kommunalpolitik“, so begründet Margit Weber die Bildung der Gruppe „Wir für Westerheim“.

Die vier Bewerber

Auf dem neuen, quasi vierten Wahlvorschlag der WFW finden sich die Namen von vier Bewerbern: 1. Klaus Ascher, Landwirt und Unternehmer, (42 Jahre), Rainer Streletz, Geschäftsleiter Marketing und Vertrieb (47), 3. Salvatore Donnarumma, Stuckateur/Vertrieb (43) und 4. Marc Maurer, Elektriker (37).

Slogan gewählt

Unter dem Slogan „Miteinander – Füreinander“ steht die Kernaussage der neuen Liste, wie Margit Weber darlegt. Miteinander bedeute gemeinsam konstruktiv mit dem Gemeinderat und der Verwaltung an einem Strick zu ziehen. Füreinander heiße, gemeinsame Ziele erarbeiten, diese verfolgen und die Gemeinde Westerheim weiter voranbringen. „Kritisch, aber konstruktiv soll die Gemeinderatsarbeit aussehen“, betont Weber.

Immer wieder mal als Zuhörerin im Sitzungssaal des Westerheimer Rathauses: Margit Weber, die Sprecherin der neuen Liste „Wir für Westerheim“. (Foto: hjs)

Die neu gegründete Interessengemeinschaft sei als eine alternative Liste zu den anderen Gruppierungen im Gemeinderat zu sehen, die parteiunabhängig sei. „Wir sind eine Plattform für Westerheimer, die sich für ihre Gemeinde engagieren wollen. Dabei verstehen wir uns als offenes Forum für gute Ideen“, erläutert Weber als Sprecherin der neuen Liste.

„Unruhe am Ratstisch“

Westerheim habe sehr kontroverse Zeiten am Ratstisch hinter sich. Diese persönlichen Auseinandersetzungen hätten „sehr viel Energie und Zeit gekostet, die an anderer Stelle fehlen.“ Der unfriedlichen Stimmung am Ratstisch mit persönlichen Fehden sei es letztendlich geschuldet, dass sich die neue Liste etablierte, erläutert Weber. Da weder die Unabhängige Bürgerliste Westerheim (UBL) noch die CDU in der vergangenen Amtsperiode den persönlichen Diskussionen Einhalt gebieten könne, sei es zu der Gründung der Interessengemeinschaft gekommen.

Veränderungen sollen her

Wenn man was verändern und verbessern wolle, dann müsse man auch aktiv werden, so Margit Weber. Das gelte auch für die Kommunalpolitik: „Wir wollen nicht nur darüber reden, sondern uns aktiv daran beteiligen, dass es am Westerheimer Ratstisch wieder um Ziele der Gemeinde, unserer Mitbürger und die Stellung Westerheims im weiteren Umland geht.“ Das sei mit ein Grund für das politische Engagement der Gruppe gewesen, die sich so nach und nach gefunden habe. Unzufriedene Menschen hätten sich zusammen getan, die nach einer langen Überlegungsphase sich nun aufmachen wollen, die Kommunalpolitik in einem besseren Miteinander zu gestalten.

Im fairen Dialog miteinander

„Wir akzeptieren und respektieren einander und betrachten uns gegenseitig als gleichwertige Diskussionspartner“, legt Margit Weber dar. Andere Meinungen seien sehr wichtig, „da wir uns nur im Dialog weiterentwickeln können“, meint die Mitinitiatorin der neuen Liste und ist froh mit Klaus Ascher, Rainer Streletz, Salvatore Donnarumma und Marc Maurer vier Kandidaten gefunden zu haben, die eine kritische und konstruktive Gemeinderatspolitik betreiben wollen. „Wir stehen für Transparenz gegenüber den Westerheimern sowohl in unseren Beweggründen als auch in unseren Entscheidungen. Für Gespräche und Diskussionen sind wir jederzeit offen“, ergänzt Margit Weber.