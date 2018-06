Ein unbekannter Täter hat in Weiler ein Fahrrad gestohlen. Wie die Polizei jetzt mitteilte, stand das Fahrrad bereits vergangenen Mittwoch an der Fridolin-Holzer-Straße in Höhe der Hausnummer 28. Das Rad habe dort unverschlossen an der Hauswand gelehnt. Diese Chance nutzte der Dieb offenbar. Der Schaden beträgt rund 200 Euro. Zeugen sollten sich bei der Polizei in Lindenberg unter Telefon 08381/92010 melden.