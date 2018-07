Kinder-Turnfestin Weiler

Mit Rekordbeteiligung von 320 Teilnehmern turnen und rennen am Sonntag Schüler und Jugendliche des Turnuntergaues Lindau in Weiler um Punkte und Medaillen beim Kreiskinderturnfest in der Halle und auf dem Sportgelände in Weiler. Es werden drei verschiedene Wettkämpfe angeboten: Geräte mit Barren, Boden, Balken und Reck; die drei traditionellen Leichtathletik-Disziplinen Werfen, Laufen und Springen sowie ein Mischwettkampf aus Laufen und Werfen und beim Turnen Boden und Reck. Der Wettkampf beginnt um 9 Uhr.