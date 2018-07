6:1 -- Weiler ist zu stark für Tettnang

Der TSV Tettnang hat gestern Abend beim FV Rot-Weiß Weiler mit 1:6 verloren. Überragender Akteur auf dem Platz war Torjäger René Cientanni, der nun 29 Tore auf seinem Konto hat. Die Allgäuer waren eine Klasse besser als der TSV Tettnang.

Von unserem Redakteur Giuseppe Torremante

„Der FV Weiler war über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Wir waren eine Klasse schlechter“, sagte Tettnangs Trainer Christian Rasch. Auch sein Kollege Werner Tangl bestätigte dies. „Wir haben vor allem in den ersten 30 Minuten richtig gut gespielt. Der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung“, betonte er. Der Mann des Abends war René Cientanni, der fünfmal traf. „Der kann schießen, wie er will, er trifft immer“, sagte Werner Tangl.

Der FV Rot-Weiß Weiler erwischte gestern Abend im Nachholspiel der Fußball-Landesliga gegen den TSV Tettnang einen Auftakt nach Maß. Bereits nach vier Minuten jubelten die Anhänger der Platzherren. Nach einem feinen Solo von Klaus Schlachter, der im 16-Meter-Raum des TSV aber hängen blieb, schnappte sich René Cientanni das Leder und vollendete aus der Drehung zum 1:0. Die Gäste waren geschockt und Weiler spielte weiter nach vorne. Die Konsequenz waren die Tore zum 2:0 und 3:0, ebenfalls durch Cientanni. Beide Male war Sturmpartner Antonio Paturzo der Vorlagengeber. Cientanni erzielte in der Landesliga die Saisontore 25, 26 und 27. Mit dem ersten Torschuss verkürzte Andreas Haugk für den TSV auf 1:3. Es waren aber bereits 39 Minuten gespielt. Danach war Tettnang hellwach und hätte durch Felix Eberhardt auf 2:3 weiter herankommen können. Seinen Kopfball (43.) kratzte der erst 19-jährige Andreas Hane aber von der Linie. Hane feierte gestern sein Landesligadebüt im Trikot des FV Weiler und verhinderte mit dieser Glanzparade Schlimmeres.

Tettnang mit Biss

Nach Wiederbeginn zeigte Tettnang zunächst mehr Biss. Florian Rosczyk hatte mit einem Weitschuss Pech (51.). Nach dem 4:1 war dann der Bann gebrochen. Danach war es ein einziges Schaulaufen für den FV Rot-Weiß Weiler. Stürmer René Cientanni erzielte die Saisontore 28. und 29. Zu erwähnen ist noch das 6:1 durch Nico Hage. Er traf mit einem fulminanten Schuss aus 25 Metern. Tettnangs Torhüter Jörg Fischer hatte keine Chance. Der Schuss war symptomatisch für das Spiel.