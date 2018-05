Unterwachinger Unternehmen bei Technologie-Messe

Das Unterwachinger Unternehmen Marmix hat bei der weltweit größten Umwelttechnologiemesse IFAT in München ausgestellt, fünf Tage lang hat sich hier alles um die Themen Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft gedreht.

Zum ersten Mal präsentierte sich auch die Firma Marmix auf dieser Messe mit ihren neuesten Produkten. Firmenchef Franz Aßfalg ist mit dem Messeauftritt sehr zufrieden, der seiner Meinung nach sehr erfolgreich war. Unterwachingens Bürgermeister Hans Rieger hat die Internationale Messe zusammen mit Manfred Walter vom Verbandsbauamt der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen besucht und hat dabei auch einen Abstecher an den Stand der Firma Marmix gemacht.

Marmix in Unterwachingen produziert neben den Futtermischwagen inzwischen auch Schredder- und Mischtechnik für die Abfallentsorgung. „Weil wir diesen Bereich aktuell weiter ausbauen, ist der Messeauftritt für uns unverzichtbar“, erklärt Franz Aßfalg. Schließlich sei die IFAT die weltweit größte Messe für die Themen Abfall- aber auch Abwasserentsorgung.

Der Unterwachinger Unternehmer sei bei der Messe in München mit Kunden aus aller Welt in Kontakt gekommen, berichtet er. „Wir hatten an unserem Messestand beispielsweise Gäste aus Israel“, so Franz Aßfalg. Schon jetzt habe das Unternehmen Geschäftskontakte in das Land. „Aktuell steht bei uns in Unterwachingen eine fertige Maschine, die nach Israel ausgeliefert wird. Aber auch neue Kunden habe das Unternehmen auf der Münchner Messe gewinnen können. „Wir haben zum Beispiel eine Maschine nach Italien verkauft“, berichtet der Firmenchef.

Auf der Messe seien neben Industrieunternehmen auch Vertreter von Kommunen unterwegs gewesen, so Bürgermeister Rieger. „Für die Kommunen war vor allem das Thema Grüngutentsorgung spannend“, sagt Franz Aßfalg. Auch dafür biete das Unterwachinger Unternehmen Lösungen, fügt er hinzu.

„Die Messe spiegelt die Bedeutung der Branche und des Themas wider: Die Zahl der Aussteller ist um sieben Prozent auf 3305 gewachsen, die der Besucher um vier Prozent auf mehr als 141 000“, erklärt Stefan Rummel, Geschäftsführer der Messe München.