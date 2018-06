Unterwachinger Skulpturen sollen zum Nachdenken anregen

Der OHA-Narrenbaum steht. Vertreter der Zünfte aus Ostrach, Herbertingen, Altshausen und Scheer haben den Baum am Samstagabend auf dem Herbert-Barth-Platz in Ostrach in die Höhe gewuchtet.

Unter Regie der Ostracher Zimmermannsgilde stemmten ihn die Narren mit den Schwalben in die richtige Position. Die Männer waren hoch konzentriert bei der Sache und drückten auf „drei“ immer gleichzeitig den Baum ein Stück weiter nach oben. Zahlreiche Zuschauer verfolgten das Spektakel.