Unterwachingen will den Jugendraum umgestalten

Dem Jugendraum der Gemeinde Unterwachingen soll wieder neues Leben eingehaucht werden. Das hat der Gemeinderat am Dienstag beschlossen. Seit Jahren ist der Raum im Untergeschoss des Rathauses ungenutzt. Das soll sich künftig wieder ändern. Ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr in Höhe von 20 000 Euro steht dafür zur Verfügung.

„Immer wieder kommen Jugendliche zu mir und bitten darum, dass ihnen eine Möglichkeit zum Treffen zur Verfügung gestellt wird“, berichtete Bürgermeister Hans Rieger den Ratsmitgliedern bei einem Vor-Ort-Termin. Theoretisch stehe mit dem Raum im Untergeschoss sogar ein passendes Zimmer zur Verfügung, dieses kann derzeit aber nicht genutzt werden.

„Wenn wir den Raum offiziell als Jugendraum zur Verfügung stellen, braucht er zwei Fluchtwege“, betonte der Bürgermeister. Die gäbe es aktuell aber nicht. Lediglich ein kleines Fenster habe der Raum. Bevor der Jugendraum wieder genutzt werden könne, müsse ein zweiter Ausgang geschaffen werden, da die Gemeinde sonst im Ernstfall in der Haftung wäre, sagte Manfred Walter vom Verbandsbauamt. Das müsse nicht zwangsläufig eine weitere Tür sein, ein großes Fenster mit den Maßen ein auf 1,20 Meter würde auch ausreichen, erklärt der Fachmann. So etwas gäbe es auch im Kinderhaus Schillerstraße in Munderkingen. Das Fenster müsse so geschlossen sein, dass daraus jeder Zeit eine Flucht möglich wäre. Zudem würde ein großes Fenster auch dafür sorgen, dass es in dem Raum heller wird.

Vor etwa zehn Jahren ist die Toilette des Jugendraums renoviert worden und befindet sich immer noch in einem guten Zustand. Ebenso könnte voraussichtlich der Boden erhalten werden, wenn die Stoßkanten neu verschweißt würden.

Jedoch müsse der Raum auf jeden Fall renoviert und neue Wandverkleidungen eingebaut werden. Diese sind teilweise stark zerstört, haben aber auch unter mehreren Überschwemmungen gelitten. Denn bevor die Gemeinde vor einigen Jahren entsprechende Vorkehrungen getroffen hat, sei der Raum immer wieder überschwemmt worden. „Zentimeterhoch stand damals immer wieder das Wasser“, so Rieger. Heute sei der Raum aber trocken.

Manfred Walter vom Verbandsbauamt wird jetzt Kontakt mit dem Kreisbaumeister Karl Seitel und dem Brandschutzbeauftragten aufnehmen, um zu besprechen, welche Maßnahmen für die Sicherheit notwendig sind. Anschließend sollen eine entsprechende Planung und Kostenanalyse aufgestellt werden, die dann wieder dem Gemeinderat vorgestellt werden.

Einig war sich das Gremium am Dienstag, dass etwas für die Jugendlichen im Ort getan werden müsse. „Bevor der Raum die nächsten Jahre weiterhin leer steht, sollen ihn die Jugendlichen gern benutzen, wenn sie Interesse haben“, so der Bürgermeister. Klar sei aber auch, dass ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der Regeln geworfen werde, wenn der Raum wieder zur Nutzung geöffnet sei, fügte Rieger hinzu.