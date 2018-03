Unterwachingen kämpft um Förderungen

Die Entwicklung der Gemeinde Unterwachingen als Wohn- und Unternehmensstandort ist Thema beim Besuch des CDU-Landtagsabgeordneten Manuel Hagel in dem Ort gewesen. Aber auch über die Schwierigkeiten, die der Biber Landwirten und der Gemeinde verursacht, hat Bürgermeister Hans Rieger mit dem Politiker gesprochen.

Aktuell arbeiten die Bürokräfte, wie beispielsweise Konstrukteure oder Vertriebler, der Firma Assfalg Hydraulik in einem Containerkomplex auf dem Firmengelände. „Das ist eine Übergangslösung, bis wir ein neues Bürogebäude bauen können“, erklärt Geschäftsführer Bernd Aßfalg. Um dieses Großprojekt umsetzen zu können, hofft das Unternehmen auf Fördermittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR). Auch wenn der Schwerpunkt dieser Förderung auf der Schaffung innerörtlichen Wohnraums liege, ist Bürgermeister Hans Rieger zuversichtlich, dass das Vorhaben förderfähig ist. „Assfalg ist ein Unternehmen im ländlichen Raum, dass innovative Produkte herstellt und durch den Anbau neue Arbeitsplätze schaffen könnte“, betont er.

Auch der Landespolitiker zeigte sich vom Unterwachinger Unternehmen beeindruckt, dessen Hydraulik-Produkte auf der ganzen Welt zum Einsatz kommen und aktuell viel in Wasserkraftwerken verbaut werden. „Das sind keine Vergangenheitsmärkte, sondern welche der Zukunft“, sagte Manuel Hagel beim Unternehmensrundgang. Damit solche Unternehmen trotz des Standortnachteils weiter im ländlichen Raum produzieren können, müsse die Politik die richtigen Weichen stellen. Wichtig sei hier auch die Breitbandförderung, für die die Landesregierung bis 2021 eine Milliarde Euro zur Verfügung stellt. Schnelle Internetleitungen seien für Assfalg Hydraulik beispielsweise bei Fernwartungen notwendig, aber auch um Mitarbeitern das Arbeiten von Zuhause zu ermöglichen.

Nicht nur bei der Erweiterung des Hydraulik-Unternehmens ist Unterwachingen auf Fördermittel angewiesen, betonte Bürgermeister Hans Rieger. Denn auch der barrierefreie Umbau des örtlichen Gemeindehauses sei ohne Zuschüsse nicht umsetzbar. „220 000 Euro wird die Umgestaltung kosten, da brauchen wir Unterstützung aus dem ELR und dem Ausgleichstock“, betonte Rieger. Es sei schließlich auch für kleine Gemeinden notwendig, sich weiter zu entwickeln, um attraktiv zu bleiben. Hagel sicherte hier auch weiterhin seine Unterstützung zu und lobte das Engagement Riegers in der Daseinsvorsorge für Unterwachingen und seiner zweiten Gemeinde Hausen am Bussen. „Es ist wichtig, sich Gedanken zu machen, wie die Gemeinde auch noch in 15 oder 20 Jahren attraktiv sein kann“, sagte Manuel Hagel.

Unterstützung bräuchten Kommunen und Landwirte auch beim Thema Biber, appellierte Hans Rieger an den Landespolitiker. 5000 bis 10 000 Euro müsse die kleine Gemeinde Unterwachingen jährlich in die Beseitigung von Biberschäden investieren. Hinzu kämen die Schäden, die privaten Landwirten beispielsweise durch die Überschwemmung ihrer Äcker entstünden „Deshalb wären Biberfonds für Entschädigung dringend nötig“, so der Bürgermeister.

Er und die CDU seien Befürworter des Biberfonds, der aber mit dem Koalitionspartner nicht zu machen sei, erklärte Hagel. Deshalb setze sich seine Partei dafür ein, dass der Biber vom Naturschutzrecht ins Jagdgesetz übernommen werde. „Mitte des Jahres kommt der Wildtierbericht, der den Biber wieder als heimische Art ausweisen soll, damit er bejagt werden darf“, sagte der Politiker. Weil der Nager in Deutschland keine natürlichen Feinde habe, sei ihm nur über die jagdliche Regulierung beizukommen, ist sich Hagel sicher.