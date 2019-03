Unbekannte beschädigen Kunstwerk gegen Fremdenhass

„Das Gewissen“, eine Kunstfigur entlang des Kunstpfades zwischen Unterwachingen und Hausen am Bussen wurde zerstört. Mit einem Stein wurde die Glasscheibe am Werk in der Nacht von Freitag auf Samstag zerschlagen, ist der Künstler überzeugt. Dabei ist es nicht das erste Kunstwerk von ihm, das beschädigt wurde.

Der Rentner Alois Assfalg aus Unterwachingen baut seit mehreren Jahren leidenschaftlich Kunstskulpturen. Mit seinen Kunstwerken verarbeitet er nicht nur seine eigenen Gefühle und Gedanken, sondern bringt dadurch auch auf eine sehr tiefgründige Weise gesellschaftliche Defizite zum Ausdruck, wie er es beschreibt.

Was Alois Assfalg mit diesem Hintergrund bisher fertigte, stellt für viele einen Teil eines Besinnungsweges dar. Seit zirka vier Jahren stehen seine Skulpturen auf einem langen Feldweg zwischen Unterwachingen und Hausen am Bussen und werden so einer nicht gerade kleinen Aufmerksamkeit zuteil.

Unbekannte haben die Scheibe an diesem Kunstwerk eingeworfen (Foto: Stefanie Müllerschön)

Bei dem beschädigten Kunstwerk, das vermutlich mit einem Stein eingeschlagen wurde, handelt es sich um ein Werk, dass durch einen Bewegungsmelder betrieben wurde. Jedes mal, wenn ein Passant den Feldweg querte, lief „Das Gewissen“ mit Wörtern wie Neid und Verrat auf Hochtouren.

Auch andere Kunstwerke, mit denen der Künstler für mehr Toleranz gegenüber Flüchtlingen appelliert, wurden bereits beschädigt. Ob die zerstörerische Aktion Folge eines erhöhten Alkoholpegels in einer Partynacht oder doch eine weitaus belastendere Ursache hat, soll nun geklärt werden.