Sternsinger sammeln 1.650,99 Euro

„Christus mansionem benedicat“ – mit diesem Segensspruch zogen am Dreikönigstag insgesamt zwanzig Sternsinger der Katholischen Kirchengemeinden Hausen am Bussen/Luppenhofen und Unterwachingen im Anschluss an den Aussendungsgottesdienst, welcher dieses Jahr für beide Gemeinden in Unterwachingen stattfand, in fünf Gruppen von Haus zu Haus in Hausen am Bussen, Luppenhofen und Unterwachingen. Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit!“ sammelten die Könige für die Kinder in Indonesien 682 Euro (Unterwachingen) und 968,99 Euro (Hausen am Bussen/Luppenhofen).