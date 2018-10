Sportgruppe Unterwachingen feiert 30-jähriges Bestehen

Der Verein Sport und Freizeit aus Unterwachingen hat am Sonntag sein 30-jähriges Vereinsbestehen gefeiert.

Zu diesem Anlass wurde zunächst in der Pfarrkirche St. Cosmas und Damian ein Festgottesdienst mit Pfarrer Thomas Pitour abgehalten. Die Fürbitten wurden von Vereinsmitgliedern vorgetragen und zu Beginn und am Ende des Festgottesdienst hatte Theresa Neubrand mit ihrer Mutter Angela Neubrand auf die Besonderheiten der Sportgruppe im Zusammenspiel mit der Kirche hingewiesen und zur weltlichen Feier eingeladen.

Diese fand in der Montagehalle der Firma Marmix statt. Der Vorsitzende Roland Porombka konnte dabei viele Gäste aus nah und fern begrüßen und ging kurz auf die Vereinsgeschichte ein. Die Musikkapelle Emerkingen spielte zum Frühschoppen auf und während der Mittagszeit hatten die Vereinsmitglieder dann in der voll besetzten Halle alle Hände voll zu tun, um die zahlreichen Gäste mit Essen und Getränken zu bewirten.

Bürgermeister Hans Rieger betonte in seinem Grußwort, dass Sportvereine zu Dörfern gehören wie die Kirche und das Gasthaus. „Sie liegen gewissermaßen zwischen den beiden, sie halten Leib und Seele zusammen“, fügt er hinzu. Und wo das Gasthaus fehle, springe der örtliche Gemeindesaal oder die Marmixhalle wie hier in Unterwachingen in die Bresche. „Alle drei sind natürlich jedes auf seine Art wichtig für ein gutes dörfliche Zusammenleben, gerade in kleinen Gemeinden“, so der Bürgermeister. Er lobte den Verein auch für 30 Jahre freiwillige ehrenamtliche Arbeit in der Gemeinde und für die Mitbürger.

„Die Arbeit unserer Vereine gewinnt doch immer mehr an Bedeutung. Noch nie hatte eine Generation so viel Freizeit wie die heutige“, sagte Hans Rieger. Gerade deshalb sei es so wichtig, dass sich die Sportgruppe in den 30 Jahren zum Breitensportverein gut entwickelt habe und die Zahl der Mitglieder stetig gestiegen sei. Rieger erwähnte dabei auch Max Stahl, Manfred Walter und Manfred Neubrand, denen die Sportgruppe seit ihrer Gründung viel zu verdanken habe. Als Dank für die erfolgreiche Vereinsarbeit und zur Gratulation zum 30-Jährigen überreichte der Bürgermeister dem jetzigen Vorsitzenden Roland Porombka ein Geldgeschenk und wünschte dem Verein für die Zukunft weiterhin viel sportliche Aktivitäten und stets eine gute Kameradschaft.

Zur Unterhaltung der Kinder stand das Feuerrote Spielmobil bereit und am Nachmittag klang das Jubiläumsfest mit Kaffee und Kuchen aus.